Durante la puntata di Amici 2021 in onda domenica 21 novembre 2021, Andrea si è bloccato per tre volte durante la sua esibizione di “Via” di Claudio Baglioni. Il giovane cantante si è bloccato, preoccupato e in ansia di dar il meglio di sé. Al termine ha ottenuto comunque un 2, come voto, da Rudy Zerbi.

“Si vedeva che eri agitato… può capitare, capisco, stai tranquillo..” lo rassicura Serena al termine delle registrazioni.

Il ragazzo si stende a letto, visibilmente scosso e deluso,

“Ti è venuta ansia? Panico?” chiede Maria De Filippi, in collegamento.

“Mi dispiace perché ho fatto una brutta figura, mi dispiace…” ammette lui mentre la conduttrice lo rassicura, dicendogli che può capitare e gli consiglia di parlare con la sua insegnante, Anna Pettinelli.

“Non ti colpevolizzare perché non ha nessun senso. Non dipendeva da te… Può succedere, hai avuto un blackout, è quello che hai avuto tu. Ti sei sentito male, ok, ma non ti devi dispiacere. Non è stata una cosa volontaria. Avevi il pubblico, tutta la gente intorno, può succedere…”

Andrea sottolinea di essersi sentito bloccato e la giudica “non una grande partenza” ad Amici 2021:

“La potevo cantare meglio se fossi stato più libero mentalmente. Anche se 2 è un voto bassissimo, di uno che sbaglia dall’inizio alla fine tutte le note…”

Per la sua insegnante quel voto non ha senso: “Fregatene. Non si può piacere a tutti”

Il cantante crede che Rudy voglia metterlo in sfida nella prossima puntata del pomeridiano mentre la Pettinelli gli consiglia di rilassarsi, di non preoccuparsi di quanto accaduto e di andare avanti.

Intanto LDA rientra in casetta, prendendo a pugni il muro e ripetendo “Cosa devo fare? Cosa devo fare? Non ne posso più!”

Il cantante di Amici 2021 è esasperato per lo “zero” ottenuto da Anna Pettinelli dopo la sua esibizione del brano di Bjork, It’s so oh quiet.

“Ogni settimana sono in sfida! Tutte le settimane! Tutte, cazz0! Se prendevo 0,5 io non stavo in sfida! Valuta almeno come hai cantato!” sbotta LDA, parlando con Mattia, all’esterno della casetta. “Non dico 6, forse non me lo meritavano, ma nemmeno zero! Significa che non sono salito sul palco!”