Amici 2021 parte oggi, 19 settembre, con la prima puntata dedicata alla formazione della classe. Aspiranti cantanti e ballerini si esibiranno davanti ai docenti per guadagnarsi un banco nella scuola del talent show. Tra le novità. l’arrivo di Raimondo Todaro come insegnante di ballo, il passaggio dalla danza al canto per Lorella Cuccarini e, soprattutto, l’assenza di Arisa, tra i successi della scorsa edizione del programma. E, poco prima dell’esordio, ecco il lungo messaggio della cantante via socia, rivolto agli ex colleghi e amici:

“Buongiorno a tutti, oggi inizia una nuova edizione di “Amici” Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria… mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola di imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere grati. Amici è un’esperienza incredibile, una grande occasione, in tutte le vesti e sotto tutti i punti di vista. E’ stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto fin ora nella vita per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico. Spero di vedere Elisabetta tra i banchi come avevamo concordato “con me o senza di me tu ci sarai..” e poi… Auguro a tutto lo staff, dagli autori ai ballerini, all’ufficio stampa, ai prof. di canto, ai tecnici, ai macchinisti, al regista, alla sartoria, alle signore dei camerini, agli autisti, di lavorare in serenità e di divertirsi, sono tutte persone straordinarie ed è anche merito loro se Amici funziona, ci attacca allo schermi e ci lascia senza fiato”

Arisa poi conclude così:

“Mi mancherà tutto quanto… ma “il mio mestiere è vivere la vita” voglio darmi la possibilità di essere ancora un’allieva, di imparare ciò che mi manca, di diventare migliore. C’è ancora tanto da fare, da cantare, il mondo è gigante, il tempo passa, la vita è una… Grazie infinite Maria, spero di rincontrarti presto per ringraziarti ancora e ancora e ancora… Un grande abbraccio a tutti, che sia una super mega magica edizione, ancora più super dell’anno scorso… Con affetto, Rosalba”

Qui sotto il post Instagram di Arisa con l’augurio allo staff di Amici 21.