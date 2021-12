Amici 2021 torna domenica 5 dicembre con una nuova puntata del talent show, condotto da Maria De Filippi. A giudicare e mettere in sfida i concorrenti sono Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per la categoria Ballo mentre Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono i tre docenti che guidano e scelgono i cantanti da portare avanti o far competere. Ogni settimana, come sempre, le possibili riconferme delle maglie. E noi, oggi, vi riportiamo le anticipazioni su quello che accadrà domenica 5 dicembre 2021. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Grazie agli spoiler de Il Vicolo delle news, possiamo dirvi alcune anticipazioni della prossima puntata di Amici 2021. Partiamo dall’ospite della puntata, Giordana, pronta a presentare il suo nuovo singolo. Giudice speciale nella classifica di canto, invece, è Christian De Sica che dovrà valutare le esibizioni dei concorrenti in gara. In base a quanto emerso, al primo posto si troverà Sissi mentre gli ultimi due cantanti sono Rea e Nicol. Le due ragazze, la prossima settimana, saranno automaticamente in sfida.

E parliamo proprio degli esiti delle sfide che sono state disputate. I verdetti saranno resi noti ovviamente solo nella puntata in onda domenica 5 dicembre ma possiamo anticiparvi che Alex e Carola hanno vinto la competizione. Il cantante e la ballerina potranno continuare il loro percorso all’interno del programma.

Brutte notizie, invece, per Virginia, la ballerina arrivata da poco. E’ stata eliminata dal talent show.

Anche Tommaso – in coda alla classifica di gradimento di sette giorni fa – ha perso la sua sfida ed è stato eliminato da Amici 2021.

Due eliminazioni importanti, una di canto e una di ballo… ma non sono solo queste le notizie emerse. Perché anche Guido, ballerino della squadra di Alessandra Celentano, ha lasciato il programma. La sua insegnante, infatti, ha deciso di sostituirlo -senza sfide- con un altro alunno, secondo lei più meritevole: Cristiano.