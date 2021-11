Amici 2021 torna domenica 7 novembre con l’ottava puntata del talent show in onda dalle 14 su Canale 5 fino alle 16.30. L’appuntamento è stato registrato oggi, mercoledì 3 novembre e, se volete avere tutte le anticipazioni del programma, potete continuare a leggere. Se, invece, non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti con la lettura. Fermatevi qui,

Il sito Quello che tutti vogliono sapere ha rivelato che tutti i concorrenti hanno visto confermata la loro maglia.

Tutti i professionisti di ballo hanno eseguito una loro performance nel programma e Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione, ha fatto la dimostrazione per Dario. Al termine del ballo, Maria De Filippi si è complimentata pubblicamente con lei.

In questa puntata c’è stata un’altra gara tra i cantanti di Amici 2021, legata agli inediti. Giudice è stata Loredana Bertè. La classifica ha visto trionfare Luigi (che ha ottenuto un 10) mentre l’ultima posizione è occupata da Nicol. Sono stati presentati tutti inediti nuovi da parte dei ragazzi in gara. Tra gli altri voti, Sissy ha ottenuto un 9, Ale 8.5, Alex 8, Albe 7.5, Tommaso 7, Simone 6.5, LDA e Rea con un 6. Ultima, appunto, Nicol con 5.

Tutti i ballerini della classe di Amici 2021 si sono esibiti e hanno ottenuto nuovamente la maglia confermata.

Per quanto riguarda le sfide, invece, LDA e Serena hanno visto il loro posto assicurato all’interno della scuola, dopo essere riusciti ad avere la meglio sui loro rispetti sfidanti.

Ospite della puntata è Roberto Saviano.

Curiosità finale: LDA e Sissy avrebbero visto un ufo mentre erano in giardino, dando così vita ad una clip mostrata durante la puntata. Sempre LDA è stato al centro dell’ennesima discussione tra Rudy Zerbi (suo professore) e Anna Pettinelli, da sempre critica nei confronti del modo di scrivere del giovane cantante, troppo simile al padre, Gigi D’Alessio.

Appuntamento con l’ottava puntata di Amici 2021 domenica 7 novembre a partire dalle 14, su Canale 5.