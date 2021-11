Amici 2021 torna domenica 21 novembre con una nuova puntata a partire dalle 14, su Canale 5. Maria De Filippi, come sempre, sarà la padrona di casa di questo undicesimo appuntamento con il talent show, impegnato a formare la classe di cantanti e ballerini che approderanno poi al serale, in onda dalla primavera 2022. A giudicare e mettere in sfida i concorrenti sono Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per la categoria Ballo mentre Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono i tre docenti che guidano e scelgono i cantanti da portare avanti o far competere. Ogni settimana, come sempre, le possibili riconferme delle maglie. E noi, oggi, vi riportiamo le anticipazioni su quello che accadrà domenica 28 novembre 2021. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Puntata di Amici 2021 ricca di colpi di scena quella che andrà in onda fra pochi giorni. Come riportato da Il Vicolo delle News, Andrea affronterà la sfida con Elena, confronto voluto da Rudy Zerbi dopo le difficoltà nell’esibirsi -da parte del cantante- nell’ultima puntata. E la sfida verrà vinta da Elena, nuova concorrente del talent show. Andrea dovrà abbandonare il programma.

Simone riottiene nuovamente la maglia -precedentemente sospesa- da parte di Rudy Zerbi. Ma, a quel punto, ecco la decisione di una sfida immediata, da parte di Lorella Cuccarini, colpita positivamente da una cantante. Nel confronto, anche in questo caso ad avere la meglio sarà la nuova arrivata. E Simone dovrà lasciare Amici.

Carola, invece, è riuscita a vincere la sfida, restando così nella squadra di Alessandra Celentano.

Anche questa settimana ci sarà una gara canora che vede Giulia Michielin come giudice. Ecco la classifica finale dal migliore al peggiore:

Nicol-Luigi-Sissi

Albe

LDA

Rea

Alex

Tommaso

Automaticamente, la prossima settimana, Alex e Tommaso saranno in sfida, poiché arrivati per ultimi tra le preferenze.

Alessandra Celentano ha fatto entrare una ballerina che l’ha convinta. Chiede un banco per lei oppure sostituirla con Guido o in sfida con Christian. A votare sono i professori che, alla fine, assegnano un banco in più per la nuova arrivata.

Anna Pettinelli critica ancora LDA che ricanta il brano a cui lei aveva dato prima lo “zero” e poi 4 ma senza barre. Non vuole assegnargli un voto e chiede di potergli parlare in provato. Ma Rudy si oppone e fa un discorso semplice al suo concorrente: se accetterà di parlare con la Pettinelli, lui gli toglierà la maglia.