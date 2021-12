Amici 2021 torna domenica 19 dicembre con una nuova puntata del talent show, condotto da Maria De Filippi. A giudicare e mettere in sfida i concorrenti sono Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per la categoria Ballo mentre Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono i tre docenti che guidano e scelgono i cantanti da portare avanti o far competere. Ogni settimana, come sempre, le possibili riconferme delle maglie. E noi, oggi, vi riportiamo le anticipazioni su quello che accadrà domenica 19 dicembre 2021. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

A poche ore dalla messe in onda dell’ultima puntata di Amici 2021 -oggi, domenica 12 dicembre- Alex, Elena e Albe sono risultati in fondo alla classifica delle preferenze, stilata da Sabrina Ferilli dopo le esibizioni di canto. Ecco cosa è accaduto nella registrazione avvenuta stasera e quello che vedremo domenica prossima.

Partiamo dagli ospiti. Fedez è chiamato a dare la sua preferenza nelle esibizioni dei cantanti in gara. Primo posto per Alex. Poi Luigi e LDA al terzo gradino. Seguono Aisha, Sissi e Nicol. Ultima nella classifica risulta Rea. Il rapper ha ballato con Carola mentre Alessandra Amoroso, invece, con i professionisti. Fedez ha anche cantato il suo ultimo singolo rilasciato da “Disumano”, Sapore.

Sissi e Albe hanno interpretato i loro inediti.

Alessandra Celentano ha deciso di non confermare la sua maglia a Cosmary.

Le sfide di Alex, Elena e Albe sono state tutte quante superate con successo.

Ospiti della puntata, sempre secondo le anticipazioni rilasciati dal sito Il vicolo delle news, saranno anche Briga che presenta il nuovo album e annuncia di essere pronto al matrimonio imminente, Pio e Amedeo e, infine, Deddy, tra i finalisti del circuito canto dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Appuntamento alla prossima settimana, domenica 19 dicembre 2021, per l’ultima puntata di “Amici di Maria De Filippi”, in onda alle 14, prima della pausa natalizia di alcune settimane. Vi aspettiamo!