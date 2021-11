Amici 2021 torna in onda domenica 14 novembre con la nona puntata del talent show, in onda dalle 14 su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Professori di canto, come sempre, sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini mentre, per la categoria ballo, la new entry Riamondo Todaro, Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Come sempre, su Soundsblog, vi riportiamo tutte le anticipazioni sulla nuova puntata del programma. Quindi, se non volete rovinarvi la sorpresa e gustarvi la messa in onda, vi consigliamo di interrompere la lettura. In caso contrario, procedete…

Ospite della puntata sarà Aka 7even tornato ospite per presentare il suo nuovo singolo, 6PM, uscito nei giorni scorsi insieme al video ufficiale. Presente J-Ax, invece, nel ruolo di giudice per una gara canora che, ovviamente, includerà una classifica finale dei più apprezzati. Ma andiamo con ordine…

Ale è stata eliminata da Amici 2021 dopo essere stata messa in sfida con Andrea, un ragazzo che si era già esibito alcune settimane fa, in una sfida con Lda. In quell’occasione aveva perso ma, contro Ale, ha avuto la meglio. La scelta è stata attuata da Anna Pettinelli.

Come svelato dal sito Quello che tutti vogliono sapere, Christian deve esibirsi per aver riconfermato la maglia e, alla fine, per lui continua il percorso all’interno della scuola. Anche Mattia vede la felpa assicurata dopo la sua performance di ballo.

La sfida di Guido viene vinta dal ballerino.

Si procede con la gara dei cantanti. A giudicare è J-Ax. Questa settimana è il momento delle cover. Alex ottiene un 6.5 con Believer. Albe convince maggiormente con La mia signorina (7-5). LDA ottiene un 8 inserendo una sua barra dove parla anche di attacchi di panico di cui soffre. Sissi ha eseguito Salirò (7), stesso giudizio ottenuto da Rea e Luigi. Tommaso ha scelto La fine di Nesli ma non va oltre il 6. Il rapper si complimenta con Luigi perché sa suonare anche la chitarra. Nicol, infine, interpreta Buon viaggio (Share the love) di Cesare Cremonini.