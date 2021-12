Amici 2021 torna domenica 12 dicembre con una nuova puntata del talent show, condotto da Maria De Filippi. A giudicare e mettere in sfida i concorrenti sono Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per la categoria Ballo mentre Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono i tre docenti che guidano e scelgono i cantanti da portare avanti o far competere. Ogni settimana, come sempre, le possibili riconferme delle maglie. E noi, oggi, vi riportiamo le anticipazioni su quello che accadrà domenica 12 dicembre 2021. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

In base a quanto raccontato da Il Vicolo delle news, ci sarà Riki come ospite. Il cantante -ex concorrente del talent show- canterà il suo nuovo singolo, Scusa. In studio torna da Maria De Filippi l’amica Sabrina Ferilli (dopo il boom di Tu sì che vales) per giudicare i cantanti nella gara canora. Dopo i suoi giudizi, a trionfare sono Luigi e Sissi, ai primi posti. Ultimi (sebbene con voti alti) risultano essere Elena, Albe e Alex. Loro dovranno andare in sfida la prossima settimana, come da regolamento.

Mattia si è dovuto cimentare con una sfida dopo essersi piazzato ultimo nella gara di ballo. E ha vinto la competizione, potendo continuare così il suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ad Amici 2021, poi, nella puntata che andrà in onda domenica 12 dicembre, anche Rea ha vinto la sfida. Lei, insieme ad Aisha e Alex, hanno presentato il loro nuovo inedito.

Carola ha ballato una coreografia classica. Christian non è presente in studio perché malato.

Ospite in studio, a sorpresa, anche Marco Mengoni.

Prova Tim vinta da Mattia mentre quella Oreo, invece, da LDA. Viene mostrato anche un video sulla grande amicizia che lega Mattia a Christian (nonostante quest’ultimo, come anticipato, sia assente nella puntata registrata di Amici 2021)