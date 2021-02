Nuova sfida in vista all’interno di Amici 20. Al centro del confronto ci sono Leonardo Lamacchia e un nuovo cantante, Sergio, ascoltato dagli insegnanti, e che Anna Pettinelli vorrebbe nella scuola. Inizialmente, la docente voleva assegnare semplicemente un banco in più all’interno della scuola, decisione che, però, non è stata del tutto condivisa dagli alunni. In molti si sono posti dei dubbi, se fosse giusto che lui entrasse a questo punto del percorso senza nemmeno mettersi in sfida.

Di fronte alle incertezze dei ragazzi, Deddy si è proposto come elemento di sfida per l’ingresso del nuovo talento. Bocciata, quindi, la proposta di Anna Pettinelli di assegnare d’ufficio un banco a Sergio (idea, peraltro, non condivisa del tutto dai suoi colleghi), anche Esa si è proposto per la competizione, come sfidante.

Poco dopo, l’insegnante è stata informata sulla scelta dei ragazzi e ha deciso di comunicare, attraverso un video, la sua decisione. Siccome è stata bocciata la sua proposta di far entrare Sergio e lei è convinta che meriti un banco nel programma, la Pettinelli ha deciso di mettere in sfida Sergio con Leonardo Lamacchia.

Una proposta che era già stata immaginata da Leonardo, pronto ad accettare la richiesta e a dare il massimo per mantenere il suo posto in vista del serale.

Nelle scorse ore, i ragazzi sono stati giudicati dai loro insegnanti, in una verifica in vista del serale. Ecco la classifica al termine delle esibizioni con le cover, dopo i voti assegnati:

Prima Enula (9.33), Aka (8,33), Ibla e Sangiovanni (8), Esa (7,33), Raffaele e Deddy (7), Gaia Ee Leonardo (5). Ultimo Tancredi con 5.66.

Bene quindi Enula mentre il meno votato risulta essere Tancredi, tra l’altro uno degli ultimi ad aver ottenuto un banco all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il serale del programma inizierà fra un mese circa, in prima serata su Canale 5.