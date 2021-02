Andrà in onda oggi, a partire dalle 14.10 circa, la nuova puntata di Amici 20, registrata nelle scorse ore. Tra i cambiamenti, l’ingresso -già avvenuto- di Gaia al posto di Elisabetta nel team di Arisa e di Serena come ballerina. Vi avevamo raccontato proprio nelle scorse ore della decisione dell’insegnante di canto di sostituire la sua allive con un’altra che trova più pronta e preparata per il serale. Ed ecco la decisione di “rimandare” Elisabetta alla prossima edizione del talent show.

Ma cosa accadrà nella puntata di oggi? Ecco le anticipazioni di Isa e Chia, se non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti con la lettura.

Ospite della puntata Rocco Hunt.

Maria De Filippi rivela un dettaglio importante per il serale di questa edizione. I Banchi per le categorie non saranno più con un numero fisso bensì sono illimitati. Sarà, invece, discrezione dell’insegnate decidere chi portare avanti e chi merita di gareggiare ufficialmente per la vittoria. La conduttrice mostra e consegna a Deddy un cd con tutti gli inediti, ad oggi, degli allievi in gara.

Leonardo Lamacchia si è dovuto mettere alla prova con se stesso. Rudy Zerbi, in settimana, aveva ammesso di esser rimasto poco convinto dall’ultima interpretazione del suo allievo. E così l’ha sfidato a darsi al massimo nella puntata di sabato 12 febbraio. Così è stato. Ha eseguito due pezzi, tra cui “A mano a mano” di Rino Gaeatano, convincendo insegnanti e compagni di scuola. Ovviamente continua il suo percorso nel talent show.

Sangiovanni presenta un suo nuovo inedito dal titolo “La notte“.

Ecco le parole di Arisa indirizzate ad Elisabetta, attraverso le quali raccontava della sua decisione di interrompere il suo percorso ad Amici 20 e sostituirla con Gaia:

Manca poco più di un mese al serale e tra un po’ mi chiederanno quali allievi secondo me meritano di andarci. Come sai non sei stata scelta da me ma ho voluto subito conoscerti e mettermi al lavoro per capire le tue potenzialità. Quando punto su una persona è perché penso di poter fare un percorso importante che soddisfi tutti. Con il serale alle porte non riesco a vedere questa possibilità con te, ho paura di non riuscire ad esaltare le tue capacità e a dedicarti il tempo che meriti e a cui hai bisogno per emergere. Credo che per arrivare al serale serva un’esperienza diversa, strutturata, concreta e, se devo essere sincera, ti vedo ancora troppo fragile. Servirebbe del tempo ma è un tempo che non ho visto che tra poco parteciperò al Festival di Sanremo e poi arriverà il momento delle scelte per il serale. Voglio che tu sappia che con un percorso educativo a medio termine potessi fare enormi passi avanti, ci credo fermamente. Per onestà non riesco, magari fra dieci giorni, a dirti che non sei pronta e devi ritornare a casa ma preferisco sostituirti adesso con l’impegno che il percorso interrotto in questo momento riprenderà con ancora maggior vigore il prossimo anno. E per dimostrarti quello che penso ho chiesto alla produzione di assegnarti un banco per la prossima edizione di Amici – se ci fossi io- e poterti seguire come merita dal primo giorno. Se dovesse esserci qualcun altro mi assicurerei che possa essere lo stesso. La produzione ha accettato la mia richiesta, se Amici ci sarà il prossimo anno, il banco sarà tuo. Al casting ho visto una ragazza che è più avanti nella preparazione, più strutturata e più pronta e mi sentirei meno responsabile per il suo percorso ad Amici. Decidere di sostituirti non è stato facile per me e spero che tu lo possa capire ma sappi che l’ho fatto innanzitutto per te…“