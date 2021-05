Amici 20, Aka7even VS Sangiovanni in “She” nel guanto di sfida. Lui è dubbioso, Anna Pettinelli: “Sei presuntuoso”

Nella puntata del daytime di oggi di Amici 20, è arrivato il guanto di sfida di Anna Pettinelli, in vista della semifinale. Una canzone d’amore, non una qualsiasi, “She” nella versione di Elvis Costello. Interpreti saranno Aka7even e Sangiovanni.

“Visto le difficoltà di mettere le barre, vi invito ad avvalervi della tecnica spoken word che ha anticipato il rap. Una forma di poesia, recitata secondo uno schema narrativo. Scrivete quello che vi sgorga ed emozionateci”.

Questa proposta fatta da Anna Pettinelli, però, non ha convinto il cantante della sua squadra.

“Le mie barre sono prettamente o rappate o melodiche. Sangiovanni ha recitato e scritto qualcosa…” ha inizialmente sottolineato. Sangiovanni.

Dopo le prime prove, Aka7even ha parlato al telefono con la sua insegnante per spiegarle che secondo lui, il favorito è Sangiovanni.

“Non è un pezzo richiede chissà quale vocalità… Sta proprio nel mondo suo con questo pezzo. Proprio perché io gioco un po’ di più con la voce, credo che Sangiovanni ci metta più l’identità”

La carta, secondo Aka7even, è a favore di Sangiovanni e non vede il guanto di sfida a suo favore. Un rischio, quindi, soprattutto nella semifinale di Amici 20.

Da qui, la richiesta della telefonata con la Pettinelli.

“Ho avuto modo di ragionare su delle cose… Sul guanto dato a Sangio. Secondo me quel guanto è a favore suo e non mio, lui ha la particolarità di rendere quei pezzi vintage molto attuali. E’ un pezzo difficile ma non tanto da metterlo in difficoltà. Secondo me, quel mood è proprio suo, più che mio. Penso sia un punto facile per suo”

“Secondo te sono una pazza? Pensi che Sangiovanni sappia renderla così? Questa è la canzone d’amore per eccellenza. Dov’è finita la tua autostima? Ti ho dato una canzone in cui devi scrivere quello che ti esce dal cuore. Come è possibile che in 24 ore l’hai già scritta?!? Pensi che io faccia le cose a ca**o? Non pensi che so dove puoi arrivare in sette mesi? E’ una canzone che devi cantare e Sangiovanni ha dei problemi a cantare. E’ impossibile non valutare come canti. Anche lui sarà costretto a parlare. Ti prego di prendere il testo e di vedere cosa dice questa canzone. Come può trasportarla?! Ho scelto una canzone per far tirar fuori la propria anima, sei sempre il solito presuntuoso! Ho preso una canzone d’amore unica, non mi dire che è a favore di Sangiovanni. Ti devi fidare di me. Ti ho dato le cose e le canzoni giuste. Tu sei arrivato alla semifinale. Se ho scelto questo guanto è perché sono estremamente convinta che se scrivi le barre giuste e scrivi col cuore, devi fare vedere che sei capace di scrivere. Ti fidi di te? E allora scrivi e non rompere i c0glioni”.

Un confronto che, alla fine, ha irritato parecchio il cantante, tornato in casa e molto seccato per essersi sentito dare del presuntuoso dalla sua insegnante.

