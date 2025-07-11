Ambra Angiolini in reggiseno sui social. Ironizza: “Se prometto…”

Attrice e conduttrice di successo oggi, ragazza di Non è la Rai ieri. Un programma cult di fine Millennio, simbolo di una televisione che ha lasciato il segno. Ambra Angiolini, uscita dallo show di Gianni Boncompagni si è reinventata, diventando attrice di successo, passando anche per la musica. La musica infatti è stata il traino del format che ha rivoluzionato il piccolo schermo, dove giovani donne hanno ballato e cantato, incantando e ispirando coetanee e coetanei che le hanno ammirate e idolatrate.

Nel 1994 all’età di 17 anni Ambra Angiolini presentava T’appartengo, un brano con strofe rap e un ritornello melodico, diventato in breve tempo un tormentone: T’appartengo ed io ci tengo/ E se prometto poi mantengo/ M’appartieni e se ci tieni/ Tu prometti e poi mantieni/ Prometto, prometti… Il risultato? (Fu) Un grande successo.

Il post diventa virale

Ambra Angiolini non è una cantante eppure da ragazzina ha assaporato il successo delle pop star. “T’appartengo” racconta un amore adolescenziale, diventando il titolo del suo primo album e il primo di Non è la Rai, ad essere trasmesso in radio.

Ne sono state realizzate diverse versioni, tra cui una in spagnolo (Te pertenezco) e varie cover, tra cui una olandese nel 1996 e una addirittura punk rock nel 2013. Nel 2022, Ambra ha riproposto la canzone sul palco di X Factor, dove era giudice: la performance è diventata virale con 11 milioni di visualizzazioni, raggiungendo il primo posto su YouTube e su iTunes. Il singolo è rientrato nella classifica FIMI alla posizione 83 e ha ottenuto il disco d’oro nel gennaio 2023.

E “T’appartengo” ritorna in questi giorni al centro dei riflettori per un post dell’attrice che strappa anche un sorriso. Ambra infatti si è immortalata con un look sensuale sul balcone di casa a Milano. Reggiseno e pantalone del pigiama, per una buona domenica di relax. “E se prometto poi mantengo ! “ disse il reggiseno #buonadomenica #ironia giusto per chiarire” scrive l’attrice con l’ironia che la contraddistingue.

Il gesto non è passato inosservato, e se da un lato ha mostrato una donna a proprio agio con se stessa e con il suo corpo, dall’altro ha riacceso l’interesse del pubblico per quella Ambra schietta e imprevedibile che da anni incarna una bellezza non convenzionale e una personalità fuori dagli schemi.

La reazione del pubblico è stata immediata: il post ha raccolto in poche ore migliaia di like e commenti, tra chi applaude alla sua sincerità e chi sottolinea quanto sia raro vedere volti noti del mondo dello spettacolo mostrarsi con tanta spontaneità. “Bellissima e sempre ironica…”, “Splendore di donna bella simpatica e ironica”, “Questa Donna mi è sempre piaciuta,molto bella e colta”, “Difficile capire se in questa donna speciale prevalga la bellezza,la simpatia o l’intelligenza..mi sa che sono tutte e tre al top”, sono solo alcuni dei commenti arrivati sulla bacheca dell’attrice.