Amazon lancia lo store ufficiale di Sanremo 2023

Siamo ormai agli sgoccioli: il Festival di Sanremo 2023 partirà ufficialmente martedì 7 febbraio e anche chi non ha nessuna intenzione di seguirlo si ritroverà circondato da notizie legate alla kermesse canora, come accade ogni anno. Chi, invece, non vede l’ora di sentire i 28 brani e scoprire cosa succederà sul palco dell’Ariston durante le cinque serate può già iniziare a prepararsi.

Anche in casa Amazon hanno deciso di aiutare il pubblico a destreggiarsi tra la valanga di uscite musicali legate al Festival di Sanremo lanciando uno store ufficiale che racchiude tutto, ma proprio tutto, ciò che riguarda la musica e gli artisti in gara.

A questo indirizzo trovate già tutti gli album, in versione CD e vinile, degli artisti che saranno in gara a Sanremo 2023, tra le nuove uscite, le riedizioni di album già disponibili e i singoli veri e propri, oltre ovviamente alla compilation ufficiale di Sanremo 2023.

Le playlist di Amazon Music per Sanremo

Non solo. Con l’occasione anche Amazon Music entra ufficialmente nello spirito di Sanremo proponendo una serie di playlist esclusive che celebrano la gara canora più seguita d’Italia. La più interessante ed esclusiva, per ora, è quella curata personalmente dal maestro Beppe Vessicchio, quest’anno inviato a Sanremo proprio per Amazon Music con un podcast in cui il direttore d’orchestra più famoso e amato d’Italia intervisterà gli artisti in gara.

Dirige il Maestro Beppe Vessicchio, questo il titolo della playlist, è composta da 20 brani che spaziano da Roberto Vecchioni ad Andrea Bocelli, passando per Alex Baroni, Mario Biondi, Max Gazzé, Ron, Zucchero e molti altri, per una durata complessiva di 1 ora e 23 minuti.

Chi vuole fare un viaggio nel Festival di Sanremo degli anni ’80 può contare su una playlist ad hoc o lo stesso vale per le decadi precedenti. C’è spazio anche per una playlist dedicata ai vincitori del Festival e una, molto interessante, coi brani che non hanno vinto Sanremo, ma che hanno fatto la storia della musica italiana.