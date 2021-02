Amarsi è un miracolo.

E’ questo il titolo del nuovo singolo di Alberto Urso, disponibile da oggi in pre order e in presave su Spotify.

La canzone parla della forza dell’amore che supera sempre ogni avversità, come raccontato lo stesso cantante nell’annunciare il suo ritorno con un brano inedito da venerdì 12 febbraio 2021:

“Ci sono dei momenti nella vita in cui devi fare delle scelte importanti e il più delle volte difficili che ti portano ad allontanarti dalla persona che amiSe però è vero amore, quando si torna, tutto magicamente ricomincia come se non ci si fosse mai separati”