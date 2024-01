Alberto Urso ha pubblicato un nuovo singolo solista, Mille domande, mentre continua il suo progetto internazionale come membri dei The Tenors (il gruppo è stato anche ospite in uno speciale domenicale di Amici 23). Ecco le parole del cantante nel presentare il suo progetto, attraverso, nelle quali racconta come è nato il pezzo e cosa lo ha spinto a condividerlo:

“Questa canzone è il frutto di un viaggio intenso e personale, un percorso attraverso le mie paure, i miei sogni e le domande che mi hanno accompagnato lungo la strada – racconta l’artista – È una confessione di ciò che ho vissuto, una riflessione su come ogni esperienza abbia plasmato chi sono oggi. Con queste note e parole, ho cercato di catturare la lotta di andare controvento, il coraggio di affrontare l’ignoto e l’importanza di rimanere fedeli a se stessi. Condivido questa canzone con voi, sperando che possa toccare le vostre vite, risuonare con le vostre esperienze e forse, offrirvi una risposta o due. Grazie per essere parte di questo viaggio”

Il testo di Mille domande

C’erano volte in cui pensavo di non riuscire

a scrivere parole giuste per farmi capire davvero

parlare con la consapevolezza di un uomo incompreso

ma con la testa sulle spalle

la voglia di farmi le domande

e imparare che tutto va vissuto

senza tornare indietro mai

senza tornare indietro mai Siamo nati per gridare al mondo cosa abbiamo dentro

Con l’abitudine di andare controvento e dare tempo al tempo Fino a qui tra le rapide, ho perso l’equilibrio senza averti accanto

Ora che, sei qui con me, sei la risposta a tutte le mille domande Scusa mamma, sono stato duro

ma non capivo quanto mi serviva tutto quello che dicevi per il mio futuro

Adesso sono qui a dire a tutti chi sono davvero

Parlo di me, scrivo di me, come non ho fatto mai

come non ho fatto mai Siamo nati per gridare al mondo e cosa abbiamo dentro

Con l’abitudine di andare controvento E dare tempo al tempo Fino a qui tra le rapide, ho perso l’equilibrio senza averti accanto

Ora che, sei qui con me, sei la risposta a tutte le mille domande Ora che, sei qui con me, sei la risposta a tutte le mille domande Adesso tutto ha senso, mi sento libero di esprimere ogni sentimento. Con la libertà, e non finirà

è l’inizio di una storia ed io la dedico a noi

Il significato della canzone Mille domande

La canzone è autobiografica e racconta i dubbi nel sapersi raccontare, nel sapere scrivere le giuste parole per esprimere e raccontarsi nel modo migliore:

Si scusa con la madre per essere stato duro, per non aver compreso che tutto quello che la donna diceva o faceva era per il suo bene. Ma ora ha compreso e ha intenzione di dire a tutti chi è davvero, di parlare, scrivere di sé e raccontarsi come non ha fatto mai prima.

Ora, finalmente, si sente libero:

