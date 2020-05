Quando quando quando, Alberto Urso feat. J-Ax: il duetto in uscita il 15 maggio 2020

Di Alberto Graziola lunedì 11 maggio 2020

Alberto Urso ha annunciato l'uscita di una collaborazione con J-ax per una nuova versione del celebre brano "Quando quando quando". La canzone sarà in radio e download digitale a partire da venerdì 15 maggio 2020. Ecco le parole del vincitore di Amici 18, via social: