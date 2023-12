Allergica alle Fragole è l’inedito di Ayle, cantante che sta prendendo parte ad Amici 23, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

La canzone del cantautore che fa parte della squadra di Anna Pettinelli è stata scritta dallo stesso Ayle insieme a Giorgio De Lauri e Michele Zocca (Michelangelo) e prodotta da Michelangelo.

Ayle è entrato nella scuola di Amici su richiesta di Anna Pettinelli che l’ha notato ai casting e ha chiesto per lui un banco diretto. La maggioranza dei professori ha votato per il sì e il cantautore è diventato ufficialmente un allievo di Amici durante il settimo speciale pomeridiano.

Per Ayle, si tratta del primo inedito pubblicato da quando è entrato ad Amici.

Ayle, Allergica alle Fragole: significato, ascolta la canzone

Ayle ha spiegato il significato del testo della canzone in un’intervista esclusiva pubblicata sul sito Witty TV:

Ho scritto questo pezzo dopo una rottura per me pesantissima dove c’è stato un fine rapporto duro e brusco che, inizialmente, mi ha sconvolto la vita. Dedico il brano a chi ha sofferto per una storia d’amore tragica come la mia, a chi ha sofferto una mancanza improvvisa in cui due persone, che prima si amavano e stavano insieme ogni giorno, smettono di parlarsi e di degnarsi di uno sguardo. Sono con voi!

Ascolta qui la canzone.

Allergica alle Fragole: testo

Sono passato da odiare la vita a scoparmela ah ah

Eri allergica alle fragole

Mentre cucivo un fiore della paranoia

Ho un vuoto di memoria poi sparisci

E ti ritrovo in un incubo tutto nero

Stavamo chiarendo ma ah.

Eri incazzata con me come sempre

Abbiamo un sentimento che è una malattia

Ci stiamo facendo male

Forse non lo possiamo accettare mai

Ma ci dobbiamo provare

Ok ti devo lasciare

Lasciami andare

E io lascio andare te.

E io lascio andare te.

Eri incazzata con me come sempre

Abbiamo un sentimento che è una malattia

Ci stiamo facendo male

Forse non lo possiamo accettare mai

Ma ci dobbiamo provare

Ok ti devo lasciare

Lasciami andare

E io lascio andare te.

E io lascio andare te.