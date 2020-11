Titani è il titolo della canzone in gara, questa sera, nell’ultima puntata di “AmaSanremo“, in onda alle 23,30 su Rai Uno. Ad interpretarla è Alioth che prende il nome dalla stella più brillante della costellazione dell’Orsa Maggiore. Ad oggi ha pubblicato un EP, prima di essere selezionato nella rosa dei possibili artisti del Festival.



Questo è il suo account Instagram ufficiale sul quale dichiara, in merito alla partecipazione al programma:

Nonostante la mia musica nasca nelle quattro mura della mia cameretta, proprio attraverso le canzoni che nascono qui riesco a sentirmi trasportato in un altro posto, in un altro mondo. Anzi, fino in cielo, come una stella. Come Alioth. 🪐 Domani, giovedì 26 novembre, alle ore 23.30, “Titani” ad #amasanremo.

#sanremogiovani #sanremo2021

Della sua canzone ha raccontato:

Il mio pezzo si chiama #Titani e ci ho messo tutto me stesso: il cuore, i lividi, i silenzi e la consapevolezza che da una storia si esce sempre sconfitti a metà. Siamo Titani e abbiamo perso, ma la vita continua.

Un significato che racconta, quindi, la voglia e la necessità di andare avanti, quando una relazione termina e ci si sente perdenti. Nonostante questo, il viaggio continua, sempre e comunque.

Cliccando qui potete vedere il video che accompagna la il brano mentre, a seguire, il testo.

Avere la certezza

di essere forte

è la mia debolezza

e ora non ho

più lividi sul cuore

preso a botte, ma

sai che davanti al mons

non tornerò

mi chiedo se ne valsa

un po la pena amarti

e poi arrivare al vomito

averti accanto e parlarsi

di schiena ma te ne fotti

se piango e rido no

Se ci guardi dall’alto

non siamo poi tanto diversi ma

siamo gitani che sbagliano a

prendere i resti di una futile voglia

di vendette e di gloria

di sognare la storia

Ti dedicherò le notti

passate sveglio a drogarmi

e a rovesciarmi addosso cenere

a ripetermi il cattivo, sei te

ti dedicherò le volte

passate in giro ad ubriacarmi e

la mia prigione è stata non saper

amare senza abbandonarmi a te

Sapere che non resta che la noia

nella mia vita sbiadita da te

con i tuoi respiri in questo mio silenzio

ma quello che conta non è qui con me

Lasciarmi sprofondare giù nel vuoto

non è stata una grande idea perché

sarò la ragione del tuo terremoto se

mi parli come fossi polvere

Se ci guardi dall’alto

non siamo poi tanto diversi ma

siamo gitani che sbagliano a

prendere i resti di una futile voglia

di vendette e di gloria

di sognare la storia

Ti dedicherò le notti

passate sveglio a drogarmi

e a rovesciarmi addosso cenere

a ripetermi il cattivo, sei te

ti dedicherò le volte

passate in giro ad ubriacarmi e

la mia prigione è stata non saper

amare senza abbandonarmi a te

Sei come Medusa se mi guardi in faccia

divento di pietra e mi fa male anche se

ti chiederò scusa anche la luna è disillusa

Ti dedicherò le notti

passate sveglia ad odiarmi e a rovesciarmi

addosso cenere

a ripetermi il cattivo, sei te

ti dedicherò le volte

passate in giro ad ubriacarmi e

la mia prigione è stata non saper

amare senza abbandonarmi a te