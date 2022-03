Guanto di sfida per Luigi e Alex, nella puntata del daytime di oggi, 30 marzo, di Amici 2022. La canzone assegnata è Sex bomb. Ma ovviamente Alex è ombroso e per nulla entusiasta della scelta.

“E’ un brano che io non farei mai…” commenta Alex dopo l’assegnazione del pezzo.

Il cantante è stato chiamato per un confronto sul guanto di sfida “performer” da parte della sua insegnante, Lorella Cuccarini. La docente lo vede nello stile Harry Styles -un po’ british, retrò.

“Avevo pensato la camicia nera” specifica lui spiegando come “Sex bomb” non sia un brano suo.

“Se devi scegliere un look non puoi andarci con una camicia romantica… Se nella note finale fai così, apri la camicia e poi te ne vai. Sei un bellissimo ragazzo…” ribatte la sua insegnante, sottolineando anche la sua bellezza.

“Non ci faccio niente… Non ci ho mai pensato più di tanto” commenta Alex, poco convinto (o interessato).

Lorella lo invita ad essere più convincente e provocante durante le sue esibizioni ad Amici 2022:

“Il microfono per te è come un’àncora… Se lo prendi e lo trascini allora c’è un effetto, giocaci con quell’asta. Guardami negli occhi quanto canti, mi devi arrivare come un cazzotto, a me e alla giuria”

“Fai questa cosa come fossi su un patibolo” si lamenta la sua insegnante: “O capisci o non vuoi capirmi. Non sei a tuo agio, è il linguaggio del corpo, te lo devo dire, Alex!”

“Penso di aver superato un limite proprio mio per fare quello che sto facendo adesso…” polemizza il cantante. Ma per Lorella non è uno sforzo sufficiente.

“Alcuni segnali mi trasmettono delle sensazioni, tu vedi ma non guardi. Perché non cerchi mai uno sguardo?!”

Ma per Alex, lui comunque sta guardando.

“Quanto sei pesante delle volte, Alex…” si lamenta l’insegnante, giustamente.

Le prove terminano in vista della terza puntata di sabato 2 aprile di Amici 2022.