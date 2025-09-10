Alessandra Amoroso, la forte fede della cantante: quasi suora prima del successo

Nonostante la notorietà, Alessandra Amoroso mantiene un rapporto autentico con il pubblico, dimostrando sensibilità e forza.

Alessandra Amoroso, una delle voci più amate della musica italiana contemporanea, ha attraversato un percorso personale e artistico ricco di svolte inaspettate.

La sua forte fede e un passato a un passo dalla vita religiosa si intrecciano con il successo ottenuto grazie ad Amici, il talent show che l’ha lanciata nel firmamento musicale nazionale.

Dalla vocazione religiosa al trionfo musicale

Nata il 12 agosto 1986 a Galatina, in provincia di Lecce, Alessandra Amoroso ha mostrato sin da piccola la passione per il canto, partecipando a numerosi concorsi locali e vincendo nel 2007 il premio Fiori di Pesco, noto talent pugliese.

Nonostante il suo talento, la via verso la fama non è stata immediata: dopo un primo tentativo fallito di entrare nella scuola di Amici nel 2007, la giovane cantante ha maturato l’idea di dedicarsi alla vita religiosa, quasi suora, alimentata da una fede incrollabile e dal ruolo di chierichetta nella parrocchia.

“Ho sempre avuto una fede molto forte,” ha raccontato Alessandra in varie interviste, ricordando come portafortuna una medaglia della Madonna e una di San Antonio, regali della nonna. Un legame profondo con la spiritualità che ha influenzato anche la sua musica e la sua personalità pubblica.

Poi, nel 2009, ha deciso di concedersi un’ultima possibilità: il secondo tentativo ad Amici si è trasformato in una vittoria schiacciante, portandola al successo con il singolo “Immobile”, che ha conquistato la vetta della classifica FIMI e il disco di platino.

Da quel momento la carriera di Alessandra Amoroso è decollata, con la pubblicazione di album di successo come Senza Nuvole (2009) e Il mondo in un secondo (2010), che l’hanno consacrata a livello nazionale e internazionale.

Un’artista poliedrica e un successo senza confini

La sua discografia si arricchisce nel tempo con titoli che riflettono una marcata influenza pop, contaminata da sonorità black e soul, ispirate a icone come Anastacia e Aretha Franklin. Tra i suoi brani più amati si annoverano “Stupida”, “Amore puro” e “Musica a colori”. Nel 2021 Alessandra ha segnato una tappa importante nella sua carriera collaborando con Emma Marrone nel singolo “Pezzo di cuore”.

Nel dicembre 2023 è stata annunciata come concorrente al Festival di Sanremo 2024, esperienza che ha segnato il suo esordio in gara con la canzone “Fino a qui”, chiudendo la manifestazione al nono posto. In seguito ha partecipato a importanti eventi musicali come Una. Nessuna. Centomila – In Arena e ha pubblicato il singolo estivo 2024 “Mezzo rotto” in duetto con BigMama.

Nel 2025 è tornata al Festival di Sanremo per la serata dei duetti, esibendosi con Serena Brancale in una versione rivisitata di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys, dimostrando ancora una volta la sua versatilità vocale e la capacità di rinnovarsi.

La vita privata e la dolce attesa

Sul fronte personale, dopo una relazione importante con Luca, amico d’infanzia, Alessandra ha vissuto un legame significativo con Stefano Settepani, produttore di Amici e suo manager, con cui però si è separata nel 2020. Da allora la cantante ha ritrovato l’amore con Valerio Pastore, tecnico del suono originario di Eboli, con cui ha formato una nuova famiglia.

Nel marzo 2025 Alessandra ha annunciato con gioia di essere in dolce attesa: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me… Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia” ha scritto, condividendo con i fan questo momento di grande felicità.