Terminato il periodo estivo e l’ondata dei tormentoni radiofonici, ecco arrivato settembre con una serie di singoli e album pronti a scalare le classifiche dell’autunno. Sono numerosi i dischi annunciati e attesi, sia italiani sia stranieri. Vi abbiamo già parlato di Vasco Rossi e del suo comeback con “Siamo qui”. Oggi vi riportiamo alcuni titoli in uscita nelle prossime settimane già possibile da acquistare con il pre-order. Da Carmen Consoli a Il Volo, passando per Salmo e Deddy.

Flop – 2LP Colorato Rosso Trasparente, Edizione Esclusiva Amazon.it, Trimbata a mano

Partiamo da Flop, il nuovo disco annunciato da Salmo nei giorni scorsi e disponibile in una edizione esclusiva Amazon già ai vertici dei pre-order online. Nonostante il titolo dell’album, si prevedono numeri da record per il rapper. Flop uscirà il 1 ottobre 2021.

Il Volo Sings Morricone – Versione autografata

Dopo il concerto evento all’Arena di Verona (che ha ufficialmente aperto anche la nuova stagione dei live), ecco l’atteso progetto “Il Volo sings Morricone” disponibile dal 5 novembre 2021. Si tratta di un disco composto da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie del Maestro, impresse nella memoria di tutti, compresa “L’estasi dell’oro” (da Il buono, il brutto, il cattivo) per la prima volta accompagnato da un testo, scritto appositamente per Il Volo da Andrea Morricone. Contiene anche il brano inedito “I colori dell’amore”, scritto per il trio da Andrea Morricone.

Deddy, Il cielo contromano su Giove – Versione autografata

Tra i finalisti di Amici 20 e in classifica nei mesi estivi con Zero Passi e l’Ep “Il cielo contromano”, Deddy ha annunciato la pubblicazione del suo primo vero e proprio disco che riprende il titolo dell’esordio e diventa “Il cielo contromano su Giove”. Su Amazon è disponibile l’esclusiva autografata dell’album, in uscita l’8 ottobre 2021.

Carmen Consoli, Volevo fare la rockstar – Versione autografata

Il nuovo attesissimo album di Carmen Consoli, Volevo fare la rockstar, sarà disponibile da venerdì 24 settembre 2021 ma, su Amazon, è possibile ordinare la versione autografata del disco. Una chicca imperdibile per i fan della Cantantessa, tornata da poco con il singolo che anticipa il progetto, Una domenica al mare, e dopo i 25 anni di Mediamente isterici.

Alessandra Amoroso, Tutto accade, CD autografato, Esclusiva Amazon

Uscirà il 22 ottobre 2021, Tutto accade, il nuovo disco di Alessandra Amoroso anticipato, nei mesi scorsi, da Piuma, Sorriso Grande e dal recente Tutte le volte. Il disco prende il nome dal concerto evento a San Siro previsto per il 13 luglio 2022. Una data storica per l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi che festeggia la sua carriera e i suoi successi con un live insieme alla sua Big Family.