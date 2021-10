Dopo la puntata del pomeridiano andata in onda ieri, 24 ottobre, Amici 2021 torna oggi con il daytime. Albe è arrivato primo nella classifica di Giorgia. Maria De Filippi si collega con la casetta per dare una bella notizia al cantante: deve cantarla in studio, 15 minuto dopo la comunicazione della conduttrice.

Successivamente, parlando del secondo pezzo -Così bello- Maria rivela ad Albe che ha scelto di produrlo Zef (nome d’arte di Stefano Tognini):

“Non so cosa dire… nel giro di tre minuti, non so cosa dire… mi tremano le gambe”

Serena corre ad abbracciare e baciare l’amico.

Albe entra nello studio del programma (dove viene registrato Amici 2021):

“Mi sento come se gli sforzi che ho fatto si stiano concretizzando… non mi era mai capitato nella mia vita, mi viene da piangere. Ma devo resistere o canto male quando piango, come ha detto Ermal. Non sono mai riuscito a concretizzare qualcosa, non mi sembra vero… Anche se lo sè. Sembrano banali queste frasi ma è qualcosa di positivo e bello. Sono cosciente di quello che sto facendo”.

In collegamento, l’incontro telefonico tra Albe e Sangiovanni.

“Ho sentito che dicevi che sei felice e che non avevi mai provato questa cosa prima. Sono felice, le emozioni che provi lì dentro le senti, tienitele strette. Ti auguro che sia la prima di tante. E spero che tu possa averne tante”.

Albe parla del suo “complesso” inculcato: “Non per colpa mia…venivo scambiato per te… mi sentivo male, faccio una cosa bella una volta nella vita e arriva Sangiovanni a distruggermela (ride)”.

Sangiovanni ride divertito:

“Il segreto è che ti stacchi da tutto quello che sta intorno a te, goditi le emozioni che hai lì dentro. Non leggere o ascoltare quei commenti, sono perdite di tempo. Continua a fare la tua musica, è la cosa più importante… Ora mi taglio i capelli così non avrei problemi (scherza, ndr). Mi sei super simpatico e ti trovo molto vero. E’ una grande qualità. Prima di essere un grande artista bisogna essere una grande persona”.

Una volta tornato in casetta, il ragazzo piange, emozionato.