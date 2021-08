Continua il periodo d’oro di Aka7even, cantante che ha trovato il successo ad Amici 20 e che ha ottenuto riconoscimenti grazie al suo primo disco (album che porta il suo nome) e ai singoli “Mi manchi” e “Loca“, quest’ultimo ancora nei primi posti della classifica Fimi dei brani più venduti. Per il cantante, inoltre, ieri è iniziato il tour estivo che lo vedrà impegnato fino a metà settembre.

Per l’occasione, via Instagram Stories, Aka7even ha condiviso un messaggio proprio pochi minuti prima di salire sul palco di Sammichele di Bari (BA), prima vera e propria data dei suoi live.

“Ieri ho inaugurato il mio tour estivo, la data zero. Con me c’era chi ha creduto dal giorno zero, chi ha iniziato a lavorare con me dopo il percorso di Amici, c’era mio fratello in rappresentanza della mia famiglia, c’erano persone speciali che ho conosciuto da poco che mi riempiono le giornate d’amore, c’era tutto ciò di cui avevo bisogno. Come me sul palco c’era mia madre, anche se non fisicamente, la porto con me ad ogni concerto. E c’eravate voi, la mia seconda famiglia, quella che mi rende orgoglioso di ciò che faccio, e una delle motivazioni per la quale faccio questo nella vita. Auguro [email protected] a tutti, perché possiate vivere ciò che sto vivendo io con le persone speciali. Grazie per tutto, vi aspetto alla prossima data“