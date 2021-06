Aka 7even è tra i vincitori morali di Amici 20. Il cantante, che faceva parte della squadra guidata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, ha annunciato i primi concerti per gennaio 2022.

Il cantante, il cui nome è Luca Marzano, dopo aver ricevuto la certificazione platino per il suo brano “Mi Manchi” e arrivato in finale ad Amici20, ha condiviso le date live previste per gennaio 2022 e prodotte da Vivo Concerti.

Un successo, consolidato dall’annuncio del SOLD-OUT della prima data alla Casa della Musica nella sua Napoli (prevista per il 23 gennaio 2022) e di una seconda data il 24 gennaio 2022. Le altre date già annunciate sono quella di Milano (Fabrique) il 26 gennaio 2022 e a Roma (Atlantico) il 30 gennaio 2022.

Il suo album d’esordio, Aka 7even, ha conquistato i primi posti della classifica dei dischi più venduti in Italia.

E’ uscito il 21 maggio 2021 per Columbia Records Italy / Sony Music Italy e all’interno della scuola Aka 7even ha scritto “Mi Manchi”, che oltre ad essere stato certificato platino (dati Fimi-Gfk) ha raggiunto anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, ed è stato l’unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify.

Durante il suo percorso nel talent show, Aka 7even ha colpito il pubblico e i giudici per ecletticità e personalità, ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.

Ecco, a seguire, le date annunciate dei live per gennaio 2022.

Domenica 23 gennaio 2022 – Napoli, Casa della Musica SOLD OUT!

Lunedì 24 gennaio 2022 – Napoli, Casa della Musica NUOVA DATA!

Mercoledì 26 gennaio 2022 – Milano, Fabrique

Domenica 30 gennaio 2022 Roma, Atlantico

I biglietti per la nuova data napoletana, oltre a quelle già annunciate, saranno disponibili su vivoconcerti.com dalle 12.00 di oggi martedì 15 giugno e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 11.00 di domenica 20 giugno 2021. Per informazioni potete clicca qui.

In occasione del rilascio del suo album di debutto, abbiamo intervistato Aka 7even per parlare del suo percorso ad Amici 2021, dell’ispirazione per i brani presenti nel disco, dei momenti più intensi e più difficili all’interno della scuola.

Recuperate la video intervista qui sopra.