Aitana duetta con Sangiovanni nella serata cover del Festival di Sanremo 2024. I due ripropongono un pezzo che hanno già ufficialmente inciso, come collaborazione. Parliamo di “Farfalle”, brano in gara nel 2022 e tradotto poi anche in una versione spagnola, “Mariposas“.

Chi è Aitana

Aitana è una cantante e attrice spagnola nata a Barcellona il 27 giugno 1999. Ha iniziato ad avere un grande successo a partire dal 2017 quando ha partecipato alla nona edizione del talent show “Operación Triunfo”. A gennaio 2018 ha pubblicato il singolo “Lo malo”, pezzo che parla del potere e della rivalsa femminile contro il maschilismo. Ha conquistato la vetta della classifica spagnola ottenendo un ottimo riscontro di vendite.

Nella sua carriera, fino ad oggi, ha inciso tre dischi e tutti e tre hanno raggiunto il primo posto della chart. Inoltre ha anche inciso la colonna sonora della serie Disney+ La nostra ultima occasione (2022), nella quale ha anche vestito i panni della protagonista Candela.

Il suo vero nome all’anagrafe è Aitana Ocaña Morales.

Questo è il suo account Instagram ufficiale.

La vita privata di Aitana

Aitana si è trasferita a Madrid stabilendosi in un appartamento di proprietà dell’attrice Bianca Suarez. Dopo lo spostamento, Aitana ha lasciato il suo fidanzato storico Vicente Rodríguez e ha iniziato una storia con il cantante Luis Cepeda, anche lui concorrente di Operación Triunfo. I due, ai tempi, avevano dieci anni di differenza e occuparono le prime pagine dei tabloid e del gossip. Il rapporto finì e la cantante si è poi fidanzata con l’attore Miguel Bernardeau, con il quale ha deciso di iniziare a convivere a partire da settembre 2020. Ma, alla fine del 2022, i due annunciano la fine del loro legame. Nel 2023 ha iniziato a frequentare il cantante colombiano Sebastián Yatra.

Aitana a Sanremo 2024

Come anticipato, Aitana duetterà con Sangiovanni al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Mariposas”, pubblicato ufficialmente nel 2022 per il mercato iberico.