Addio vecchie abitudini: i segni che faranno un passo decisivo in amore

Ciao ciao cattive e dolorose abitudini, per questi segni arriva l’amore. La svolta per loro.L’estate, nonostante sia il calendario che l’agenda ci segnalino che manchino ancora diverse settimane all’autunno, sta pian piano avviandosi alla sua conclusione. E con essa, tornando a casa, a lavoro e a, stretto giro, per molti studenti, sui banchi di scuola

Ciao ciao cattive e dolorose abitudini, per questi segni arriva l’amore. La svolta per loro.

L’estate, nonostante sia il calendario che l’agenda ci segnalino che manchino ancora diverse settimane all’autunno, sta pian piano avviandosi alla sua conclusione. E con essa, tornando a casa, a lavoro e a, stretto giro, per molti studenti, sui banchi di scuola si chiudono anche tanti legami estivi nati sotto l’ombrellone o nel corso di una romantica passeggiata in spiaggia.

Alcuni cercheranno di resistere alle intemperie dell’inverno ma poi, complice la distanza geografica che vive in molti casi, sono destinati a concludersi. E così i più romantici si ritroveranno, come si suol dire, con un pugno di mosche in mano oltre che con il cuore a pezzi. Tuttavia per alcuni di loro c’è ora una bellissima notizia.

Difatti, udite udite, la Dea Bendata che, si sa, è molto capricciosa e volubile, ha deciso di fare un bel regalo, del tutto inaspettato, ad alcuni segni dello Zodiaco. Uno, in particolare, potrà date adito, al massimo grado, la sua grandissima indole passionale oltre che quella da autentico conquistatore.

Oroscopo, la svolta amorosa per questi segni

Stiamo parlando del Leone che ha vissuto, indubbiamente, un estate al massimo, ma solo nelle ultime settimane, perché ha, finalmente deciso, di mettere, seppur momentaneamente, in stand by, la sua irruenza che può risultare eccesiva a segni particolarmente sensili come, ad esempio, il Cancro con il quale non va, infatti, molto d’accordo. Gli scontri fra i due, anche se sono soltanto amici o colleghi di lavoro, possono essere molto accesi anche nella quotidianità.

Quest’ultimo vivrà adesso un momento di crisi dal punto di vista sentimentale e, sebbene non convinto su una storia d’amore, faticherà, e non poco, a chiuderla perché impaurito dall’idea di essere anche solo minimamente criticato. Inoltre si è talmente accanito nel suo sogno romantico che adesso non vuole svegliarsi per vivere una realtà ben diversa con accanto una persona che ami davvero e che possa essere per la vita.

Il Leone, invece, sarà più coraggioso che mai e riuscirà persino ad arrivare al cuore di chi ha una mente da leader e da stratega come lui, dunque degli Ariete. Anche questo segno vivrà un periodo magico in ogni settore, illuminando chi gli sta accanto con la sua forza mentale e psicologica. Insomma, sarà a dir poco irresistibile. Potranno festeggiare pure i Pesci, decisamente molto romantici, che finalmente potranno trovare la loro dolce metà. Si mette bene anche per i Bilancia se, però, eviteranno di risultare fin troppo lunatici e volta gabbana.