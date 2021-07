Durante la sua recente esibizione ai BET, Lil Nas X si è voltato verso un ballerino e l’ha baciato. Sul web si è parlato della performance, del bacio del cantante ma ha portato alla mente dei fan di Adam Lambert, un episodio avvenuto molti anni fa. Era il 2009, il giovane aveva appena conquistato il secondo posto ad American Idol ed era amatissimo dal pubblico. Il successo sarebbe continuato, negli anni, portando addirittura l’artista ad essere frontman dei Queen. Ma, quello che avvenne in quell’anno, fece decisamente scalpore..

Andiamo con ordine. Adam Lambert si esibì agli American Music Awards presentando il suo nuovo singolo, “For Your Entertainment”. Durante il passaggio del brano con la frase “can you handle what I’m about to do?”, Adam Lambert si è voltato per baciare il suo tastierista. Scandaloso? Assolutamente no. Mai, ai tempi, come ricordato dal diretto interessato, le conseguenze si fecero sentire…

Il cantante ha rivelato che in seguito è stato “lasciato fuori dalla ABC per un po’“che ha persino cancellato il suo segmento a Good Morning America, previsto per il giorno successivo alla sua performance agli Ama. Intervento e presenza spazzata via, improvvisamente.

Adam è stato successivamente riprogrammato per un diverso talk show mattutino, The Early Show, sulla CBS, dove hanno accettato di consentire ad Adam di apparire ed esibirsi, a patto che potessero fare un’intervista personale sulla controversa performance. E lui accettò.

Anche in quel caso, quello che avvenne, ancora è ricordato dallo stesso Lambert, con “dolore”.

Fu allora che Adam capì che c’era un enorme “diverso trattamento” quando si trattava di baci tra persone dello stesso sesso. Dopo che la conduttrice di The Early Show, Maggie Rodriguez ricordò il bacio saffico tra Britney Spears, Madonna e Christina Aguilera (avvenuto nel 2003, ben 6 anni prima…), la rete riprodusse la clip, senza alcuna censura.

In seguito mostrarono la performance di Adam offuscando il bacio e mettendo in chiaro che il problema non era il bacio, ma il fatto che fosse tra due uomini.