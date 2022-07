Achille Lauro si esibirà questa sera, 5 luglio 2022, all’Ippodromo Snai San Siro con la tappa del suo tour estivo in occasione del “Milano Summer Festival“. Dopo la data zero alla Palazzina di Caccia di Stupinigi di Nichelino (Torino), il cantante sarà in concerto a Milano. A seguire, informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta.

Achille Lauro, Milano, 5 luglio 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Achille Lauro all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. A 38 euro sono ancora liberi posti unici. Clicca qui per informazioni o per acquistarli.

NFT live SUPERART durante l’Achille Lauro Superstar Tour

Durante il concerto di Achille Lauro di martedì 5 luglio 2022, il pubblico assisterà a una performance dove la sua musica creerà in diretta opere d’arte generativa NFT realizzate interamente a scopo benefico – NFT live SUPERART. L’originale progetto, ideato dalla società dell’artista De Marinis Group insieme agli studenti della BigRock school, la più importante realtà italiana nel campo dell’animazione CGI, arti visive, videogames e sound production, in collaborazione con un partner d’eccellenza come PwC Italia, organizzazione di servizi professionali e leader di settore nella consulenza Web3 e Metaverso. Ecco in cosa consiste: avverrà una generazione tramite reti neurali di opere d’arte “sound-reactive” che arriveranno direttamente agli occhi degli spettatori tramite i ledwall on-stage.

Gli studenti della scuola BigRock, partendo dall’ascolto dei cinque brani di Lauro Solo noi, Roma, Marilù, Rolls Royce e C’est la vie hanno ideato dei concept creativi che produrranno veri e propri quadri digitali unici al mondo che saranno poi messi all’asta come NFT in autunno, al termine dell’Achille Lauro Superstar tour, a supporto dell’Associazione “Comitato Maria Letizia Verga” per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Inoltre, grazie al contributo del virtual entertainment brand LIVENow, a supporto dell’operazione benefica il concerto andrà in streaming in esclusiva sul metaverso di The Nemesis. Un numero limitato di 10mila utenti potrà prendere parte al concerto virtuale in cui saranno proposte varie esperienze tra cui la possibilità di vincere un meet and greet con l’artista e biglietti delle altre date del tour Achille Lauro Superstar. Lo stage virtuale nel metaverso aprirà sabato 2 luglio e lo streaming del concerto coinciderà con la data live di Milano:

“In questa iniziativa, insieme ai partner BigRock, PwC, LIVENow e TheNemesis ho cercato di portare avanti un progetto artistico. L’arte che si genera da altra arte. Durante cinque canzoni che performerò al live di Milano del mio tour Achille Lauro Superstar, vedremo in diretta la creazione di altrettante opere progettate e sviluppate da ragazzi giovanissimi e di grande talento. Credo molto nelle nuove generazioni e cerco di circondarmi sempre di più da menti fresche e brillanti, perché sanno portare un valore aggiunto incredibile.”

Achille Lauro, Milano, 5 luglio 2022, Ippodromo Snai San Siro, Come arrivare

Ecco le informazioni utili su come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro:

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.

Achille Lauro, Milano, 5 luglio 2022, Scaletta concerto

Non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del concerto di Achille Lauro a Milano ma, in base alle notizie apparse sui social dopo la tappa zero, ad aprire il live dovrebbe essere il brano “Delinquente”, seguito da Generazione X e Maleducata. Ovviamente non mancheranno le sue hit più note da “Me ne frego”, “Domenica”, “Bam Bam Twist”, “1969”, “Marilù”, “Rolls Royce” e “16 marzo”. A chiudere il concerto, “Scusa” e “C’est la vie”.