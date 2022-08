Nuova tappa per Achille Lauro con il suo tour “Achille Lauro Superstar With Electric Orchestra”. Il cantante si esibirà domenica 7 agosto 2022 a Lecce durante la rassegna “Oversound Music Festival”. Numerosi gli artisti che hanno aderito e fanno parte di questo festival musicale che, nelle settimane scorse, ha visto sul palco Elisa, Caparezza e Fabri Fibra. Nei prossimi giorni, dopo Achille Lauro, a Lecce, si esibiranno, tra gli altri, Tananai (11 agosto Pala live), Litfiba (18 agosto Pala live) e Venditti & De Gregori (21 agosto Pala live). Il concerto di Achille Lauro di domenica 7 agosto 2022 vedrà sul palco 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi. Qui sotto, a seguire, potete trovare tutte le informazioni e anticipazioni, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta del concerto.

Achille Lauro, Lecce, 7 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto a Lecce. Si parte dai 40,25 euro per la Poltrona, passando ai 51.75 della Poltronissima, fino al 63.25 della Poltronissima Gold. Clicca qui per avere tutte le informazioni e per l’acquisto.

Achille Lauro, Lecce, 7 agosto 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Achille Lauro a Lecce, domenica 7 agosto 2022. Il live inizierà alle 21,30 e, tra i brani, ci saranno i più grandi successi e i brani più recenti, incluso Stripper, con cui ha tentato l’avvento all’Eurovision 2022 rappresentando San Marino (ma senza arrivare alla finale).

Delinquente

Generazione X

Maleducata

Me ne frego

Femmina

Bonnie & Clyde

Ulalala

Thoiry Remix (Samba Trap Vol. 3 – Mitraglia Rec)

Zucchero

Stripper

Fiori rosa

Sabato sera

Lauro

Barrilete cosmico

Domenica

Teatro & cinema

Mamacita

Amore mi

BVLGARI

Roma

Bam Bam Twist

Solo noi

Come me

1969

Pessima

Marilù

Cadillac

Latte+

Penelope

La bella e la bestia

16 marzo

Rolls Royce

Scusa

C’est la vie

lunedì 08 agosto 2022 – 21:00, BISCEGLIE (BT) · ARENA DEL MARE

sabato 13 agosto 2022 – 21:00, ARBATAX (SS) · ARABAX MUSIC FESTIVAL

sabato 20 agosto 2022 – 21:00, CIVITAVECCHIA (RM) · CIVITAVECCHIA SUMMER FESTIVAL

venerdì 26 agosto 2022 – 21:00, OSIMO (AN) · PIAZZA DEL MUNICIPIO

sabato 27 agosto 2022 – 21:00, GUBBIO (PG) · GUBBIO DOC FEST

domenica 04 settembre 2022 – 21:00, PRATO · ESTATE PRATESE

venerdì 09 settembre 2022 – 21:00, TARANTO · MEDITA FESTIVAL

lunedì 12 settembre 2022 – 21:00, PISA · SUMMER KINGS FESTIVAL