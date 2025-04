Achille Lauro, il messaggio a Papa Francesco: “Al di là di ogni credo…”

Achille Lauro in un post condiviso sui social sottolinea i valori umani che Francesco ha incarnato, come la solidarietà verso i più deboli

Papa Francesco ci ha lasciati. Ha lasciato i credenti e i non credenti; ha lasciato un mondo diviso e in balia di conflitti sanguinari, sferzato da venti nostalgici. La sua morte ha scosso tutti, seppur tristemente attesa, visto le sue ultime condizioni di salute. Forse nessuno si aspettava che sopraggiungesse proprio nei giorni di Pasqua, solennità che nella religione cattolica celebra la resurrezione di Gesù Cristo, evento che sancisce la sua vittoria sulla morte.

“Il Papa del popolo”: così viene ricordato Papa Francesco, perché sopravvivrà comunque al trascorrere del tempo. Ha già scritto la storia e, sebbene si dica che morto un Papa se ne fa un altro, nessuno prima di lui era riuscito a creare un legame così profondo con le persone comuni. E non solo con loro.

Inutile sottolineare l’ abnorme quantità dei post, dei messaggi, delle parole lanciate sui social in queste ultime ore da tutti. Da esponenti politici, da artisti, da Vip, da persone appartenenti al mondo dello spettacolo, da giovani e da cantanti amati dai giovani, come Achille Lauro che non ha esitato ad esprimere un suo pensiero, a mandare un messaggio a questo papa che ha lasciato un grande vuoto in ognuno di noi.

Un simbolo universale, capace di rappresentare i valori del nostro tempo

Achille Lauro che in questi giorni ha lanciato il suo nuovo album, “Comuni mortali” si è unito allo sgomento di tutti per la morte di Papa Bergoglio. Lui che al Festival di Sanremo del 2022, in gara con il brano Domenica, volle provocare il pubblico di fede con un gesto che gli fece fiondare addosso le polemiche. Il cantante si versò l’acqua sul viso, mimando il sacramento cristiano. Ma ormai è acqua passata, in tutti i sensi.

“Quello che ho fatto ero veramente io, non era un prodotto di marketing, mi rifacevo alle grandi produzioni internazionali, ai grandi costumi e alle performance, ispirandomi alle grandi rockstar degli anni Settanta!” ha spiegato poi in un’intervista che troviamo su Avvenire, aggiungendo che ha rispetto per la religione, perché ha ricevuto un’educazione religiosa che lo ha influenzato e affascinato. Lauro ha solo voluto esprimersi in chiave artistica, cosa che gli riesce molto bene e che anche per questo motivo, è stato accolto con grande affetto dal grande pubblico.

E l’Achille Lauro, meno artista, meno religioso, ma forse più reale è tornato a toccare le corde della fede, con un sentito e sincero ultimo saluto al papa. Un messaggio che vuole esprimere un omaggio profondo e rispettoso a Papa Francesco, sottolineando il suo valore umano e simbolico, al di là della dimensione strettamente religiosa:

“La morte di Papa Francesco segna la fine di una figura simbolica del nostro secolo – ha scritto Lauro – Al di là del ruolo religioso, è stato un volto globale di altruismo, dialogo e umanità. Un ponte tra credenti e non credenti, tra istituzione e popolo, tra parola e gesto. Ha incarnato una spiritualità concreta, fatta di vicinanza, ascolto e semplicità. Al di là di ogni credo, oggi il mondo saluta un uomo che ha provato a rendere migliore ciò che aveva intorno. Condoglianze sincere”.