Achille Lauro: età, laurea, dove vive, fidanzata, genitori. Carriera e vita privata del cantante

Artista eclettico e versatile, Achille Lauro ha annunciato nei giorni scorsi l’uscita del suo nuovo album Comuni Mortali: un lavoro a cui tiene particolarmente e che lo rende protagonista della scena musicale contemporanea. Il cantante ha organizzato un mini concerto a Piazza di Spagna e ha incantato i tanti fans che sono accorsi per vederlo dal vivo. Un evento che ha avuto un eco mediatico rilevante e che sottolinea ancora una volta l’originalità dell’iconico artista.

Achille Lauro è nato a Verona nel 1990, ma cresciuto a Roma, città a cui è particolarmente affezionato e a cui sente di appartenere. Sin da piccolo rivela la sua passione per la musica e un modo di fare originale che spesso lo fa apparire sopra le righe. Figlio di Nicola De Marinis, professore universitario e magistrato della Corte di Cassazione e Cristina Zambon, Lauro e il fratello Federico, giovanissimi hanno scelto di andare a vivere in una comunità per dedicarsi alla musica.

Federico, musicista produttore per la crew Quarto Blocco, lo avvicina alla musica rap e al mondo del punk rock. Da quel momento Lauro De Marinis, vero nome di Achille Lauro intraprende la carriera di cantante e percorre diverse strade musicali. La sua è stata una crescita positiva che lo ha avvicinato a diversi tipologie di musica. Ha subito più metamorfosi, ma è rimasto sempre fedele a se stesso. Titolare di diversi successi, ha conquistato il pubblico anche con la sua immagine: sempre in continua evoluzione e mai statica.

Achille Lauro carriera: tutti i successi

Achille Lauro ufficialmente vive a Milano, in uno splendido attico situato in una zona residenziale della città. Tuttavia è molto legato a Roma, città che ha reso protagonista in alcuni recenti brani. Prima di affermarsi come cantante Achille Lauro ha intrapreso la strada di produttore e nel 2017 ha partecipato a Pechino Express, dove ha conquistato il terzo posto, insieme a Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms. Due anni dopo ha conquistato il palco dell’Ariston con Rolls Royce, brano che ebbe un successo inaspettato anche se alla kermesse si piazzò al nono posto.

Solo qualche mese dopo ha pubblicato C’est la vie, altro singolo che conquistò le hit delle classifiche. Nel 2021 è tornato a Sanremo con Me ne frego e nell’estate dello stesso anno realizza il tormentone Mille, insieme a Fedez e Orietta Berti. Altro successo inarrestabile del cantante. In ogni sua esibizione Lauro ha mostrato un’immagine di se diversa e colorita, e non ha mai temuto le critiche. Ogni scelta stilistica non è mai stata lasciato al caso.

Domenica è il brano che porta a Sanremo nel 2o22 e nello stesso anno partecipa all’Eurovision Song Contest come rappresentante di San Marino. Con Incoscienti Giovani Achille Lauro ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo e ha dato via ad una nuova fase della sua carriera musicale. Ha dimostrato un avvicinamento alla musica leggera e pop, prediligendo un richiamo vintage della dolce vita dal punto di vista stilistico.

Vita privata: tutti gli amori di Achille Lauro

Artista estroso, sempre disponibile con i fan, Achille Lauro non ama particolarmente il gossip, anzi rispetto alla sua vita privato ha cercato sempre di mantenere un basso profilo. Recentemente è stato protagonista di un’indiscrezione che fa riferimento ad un presunto flirt avuto con Chiara Ferragni, quando l’influencer era ancora sposata con Fedez. Un pettegolezzo che il cantante ha preferito non alimentare.

Ufficialmente si dichiara single, anche se lo scorso Novembre è stato paparazzato con Giulia Toscano, sorella di Sarah, ex vincitrice di Amici. Anche in questo caso l’artista non ha rilasciato nessuna dichiarazione. In passato è stato legato ad una ragazza di nome Francesca. di cui non si hanno particolari notizie. A quanto pare sarebbe stata una storia importante e significativa per l’artista romano.

Non tutti sanno che Achille Lauro ha scritto due libri: il primo un’autobiografia, Io sono Amleto, edito nel 2019 e l’anno seguente è uscito 16 marzo – L’Ultima notte, un romanzo decisamente originale.