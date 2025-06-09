Achille Lauro è fidanzato? Cosa si sa della sua vita privata

Achille Lauro è diventato famoso molto tempo fa, ma il vero successo è arrivato quando ha partecipato – diverse volte – al Festival di Sanremo. Nell’edizione 2025 – condotta da Carlo Conti – ha ad esempio presentato il brano inedito Incoscienti Giovani, portando un nuovo stile nella sua musica. Di recente si è anche esibito a sorpresa in un live fatto pubblicamente a Piazza di Spagna a Roma, in vista della presentazione del suo nuovo album. Il video è tra l’altro diventato virale in rete, così come il momento in cui Lauro ha interpretato il brano Notte prima degli esami di Antonello Venditti, con cui potrebbe esserci – come dicono le indiscrezioni – una collaborazione artistica.

Non solo carriera e vita lavorativa, negli anni Achille è finito qualche volta al centro dell’attenzione per via della sua vita sentimentale, anche se in realtà lui è sempre stato molto riservato e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori.

La verità sulla fidanzata di Achille Lauro

Il cantante ha partecipato di recente al Festival di Sanremo e, prima di questa esperienza, ha fatto anche il giudice del celebre talent show X Factor. Da sempre ha voluto tutelare la propria privacy, non rivelando mai informazioni in più sul proprio stato sentimentale. Il gossip non ha però smesso di circolare e, in passato, l’aveva visto coinvolto in una relazione con una ragazza di nome Francesca. Di lei non si sapeva moltissimo, ma adesso le voci sono andate da tutt’altra parte e hanno parlato di una presunta storia d’amore tra Achille e un’altra donna. Stavolta si tratterebbe di Giulia Toscano, la sorella dell’ex allieva – e vincitrice di Amici – Sarah Toscano.

“Sembra che il riservatissimo Achille Lauro abbia trovato l’amore“, si legge in rete, “lei è stata inquadrata durante il secondo live di X Factor ed era presente sia al concerto di Milano che all’Armani privée il 30 ottobre“. In realtà si tratta di un rumour che va avanti già da qualche mese ma che non ha mai avuto un vero fondamento, dato che i diretti interessati non hanno confermato la voce. La stessa Sarah ha inoltre respinto l’idea che tra i due possa essere nato qualcosa, ma i fan continuano a sperarci.

Chi è Giulia Toscano, il presunto nuovo flirt di Achille Lauro

La donna che è finita al centro dell’attenzione insieme al cantante si chiama appunto Giulia e di lavoro fa l’avvocata e imprenditrice, ma segue anche sua sorella Sarah nei suoi tanti progetti musicali. Originaria di Vigevano e residente a Milano, la giovane donna è molto affermata nel mondo del diritto e del management, ed è anche Managing Director di Eteria Company, un’azienda che si occupa di real estate e consulenza per l’avvio di nuove attività.