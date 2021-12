Achille Lauro partecipa a Sanremo 2022 con Domenica

Achille Lauro parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Domenica. Il titolo del brano è stato svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2021, andata in onda il 15 dicembre su Rai 1. Il cantante condividerà il palco del Teatro Ariston con l’Harlem Gospel Choir.

Per Achille Lauro, si tratterà della terza esperienza come Big in gara nella kermesse sanremese.

Dal 2019 ad oggi, Achille Lauro ha legato la propria carriera soprattutto al Festival di Sanremo.

Quattro anni fa, il cantautore e rapper romano prese parte al Festival con la canzone Rolls Royce, contenuta nell’album 1969, che ottenne il nono posto nella classifica finale.

L’anno successivo, nel 2020, il cantante tornò a Sanremo con la canzone Me ne frego che si piazzò in ottava posizione. Sul palco, l’artista si presentò con una serie di abiti che non passarono inosservati e che omaggiarono, nell’ordine, il dipinto di San Francesco di Giotto, la marchesa Luisa Casati, la Regina Elisabetta I d’Inghilterra e Ziggy Stardust, l’alter-ego di David Bowie.

Nell’edizione di quest’anno, invece, l’artista è stato l’ospite fisso musicale delle cinque serate, presentando un “quadro” diverso per ogni serata, ognuno di esso ispirato ad un genere musicale: il glam rock, il rock and roll, il pop, il punk rock e la musica classica.

Achille Lauro a Sanremo 2022: discografia

Nel corso della sua carriera, l’artista ha pubblicato 6 album di inediti (Achille Idol Immortale, Dio c’è, Ragazzi madre, Pour l’amour, 1969 e Lauro), 2 album di cover (1990 e 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band), un EP e due mixtape.

Tra le canzoni più conosciute, oltre ai già citati brani sanremesi, troviamo anche Ghetto Dance, Bonnie & Clyde, Thoiry Remix, C’est la vie, 1969, Delinquente, 16 marzo, Bam Bam Twist, Maleducata, 1990, Solo noi, Marilù, Latte+, Io e te e Mille, il tormentone estivo di Fedez che vede anche la partecipazione di Orietta Berti.