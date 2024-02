Biglietti e prevendite per il ritorno degli AC/DC in concerto in Italia, il 25 maggio 2024 alla RCF Arena

I fan degli AC/DC non potevano ricevere notizia migliore. La band, dopo un’assenza di circa 8 anni dall’Europa, ha annunciato un tour negli Stadi che include anche l’Italia, con un concerto in programma il 25 maggio 2024 alla RCF Arena. A dare, tra i primi, la notizia è stato il sindaco di Reggio Emilia che, via social, ha espresso l’orgoglio di poter ospitare il gruppo storico nella città:

Sabato 25 maggio arrivano gli #ACDC alla #RCFArena Campovolo. A #ReggioEmilia l’unica data italiana di una delle più grandi band del rock internazionale. Una bellissima notizia per la nostra città.

Il tour è stato lanciato in supporto dell’uscita del loro ultimo disco, Power Up, pubblicato nel novembre 2020. Il progetto vede il ritorno del cantante Brian Johnson, del batterista Phil Rudd e del bassista Cliff Williams che avevano lasciato gli AC/DC prima, durante e dopo il tour di supporto per il loro precedente album Rock or Bust, datato 2014.

Il disco è stato candidato per il miglior album rock alla 64esima edizione dei Grammy Awards, ma ha perso contro “Medicine at Midnight” (2021) dei Foo Fighters. Ad oggi, ha venduto 1,4 milioni di copie in tutto il mondo.

Il co-fondatore e chitarrista ritmico Malcolm Young, morto nel 2017, è presente, nei credits, come autore di canzoni per tutti i brani dell’album, poiché erano pezzi mai pubblicati prima e scritti da entrambi i fratelli.

AC/DC biglietti per il concerto alla RCF Arena a Reggio Emilia

I biglietti nominali per l’unica tappa italiana di sabato 25 maggio alla RCF Arena di Reggio Emilia saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e nei punti vendita) a partire dalle 10 di venerdì 16 febbraio per un acquisto massimo di 4 biglietti per account. Sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da giovedì 25 aprile. Come sempre, Barley Arts invita a non affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing.

I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente al concerto italiano. A partire dai 7 anni compiuti potranno entrare con un biglietto intero e non saranno previste riduzioni.

Inoltre, l’accreditamento allo show italiano per gli ospiti con disabilità è gestito dalla Onlus Mani Amiche. È possibile fare richiesta a partire da oggi unicamente su ManiAmicheOnlus.org.

Ecco tutte le date dei concerti degli AC/DC in Europa a sostegno del loro ultimo disco, Power Up, uscito il 13 novembre 2020. L’album ha conquistato la numero 1 in ben 21 Paesi, inclusa l’Italia. Era il primo progetto della band dalla morte del loro chitarrista fondatore Malcolm Young nel 2017.

17 Maggio – Germania – Glesenkirchen, Veltins Arena

21 Maggio – Germania – Glesenkirchen, Veltins Arena

25 Maggio – Italia – Reggio Emilia, RCF Arena

29 Maggio – Spagna – Siviglia, La Cartuja Stadium

5 Giugno – Paesi Bassi – Amsterdam, Johan Cruyff Arena

9 Giugno – Germania – Monaco, Olympic Stadium

12 Giugno – Germania – Monaco, Olympic Stadium

16 Giugno – Germania – Dresda, Messe

23 Giugno – Austria – Vienna, Ernst Happel Stadium

26 Giugno – Austria – Vienna, Ernst Happel Stadium

29 Giugno – Svizzera – Zurigo, Letzigrund Stadium

3 Luglio – Inghilterra – Londra, Wembley Stadium

7 Luglio – Inghilterra – Londra, Wembley Stadium

13 Luglio – Germania – Hockenheim, Ring

17 Luglio – Germania – Stoccarda, Wasen

21 Luglio – Slovacchia – Bratislava, Old Airport

27 Luglio – Germania – Norimberga, Zeppelinfeld

31 Luglio – Germania – Hannover, Messe

9 Agosto – Belgio – Dessel, Festivalpark Stenehei

13 Agosto – Francia – Parigi, Hippodrome Paris Longchamp

17 Agosto – Irlanda – Dublino, Croke Park