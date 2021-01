Secondo le ultime indiscrezioni, Amadeus vorrebbe portare gli Abba al Festival di Sanremo 2021 come ospiti. Sebbene non ci sia ancora l’ufficialità (“I desideri sono tanti e pure le invenzioni. Quando gli ospiti diventano ufficiali lo saprete da me“, ha detto il direttore artistico all’AdnKronos), la notizia ha destato grande curiosità e clamore sui social network. Ma come sono diventati i componenti del gruppo musicale svedese? Cosa fanno oggi?

Con 400 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, gli Abba sono considerati delle icone della musica pop mondiale. Si sciolsero quasi 30 anni fa, nel 1982. Nel 2010 gli fu proposto di riunirsi con un tour di 100 concerti in cambio di un compenso pari ad un miliardo di dollari ma rifiutarono “per non deludere i fan”. La reunion ufficiale è avvenuta nel 2018 con l’incisione di due nuovi brani.

Björn Ulvaeus ha 75 anni e vive in Svezia assieme a sua moglie, due cani e un gatto. Con Benny Andersson (74 anni) ha continuato a curare la promozione discografica e commerciale del gruppo. Non solo: insieme hanno lavorato alla creazione di alcuni musical. Lui è stato sposato con la collega Agnetha Fältskog (oggi 70 anni) dal 1971 al 1980: hanno due figli, Linda (1973), anch’essa cantante, e Christian (1977). Dal 1981 è sposato con una giornalista da cui ha avuto altre due figli, Emma e Anna: stanno ancora insieme dopo 40 anni!

Agnetha Fältskog per un po’ di tempo ha inseguito una carriera da solista, senza mai ottenere risultati clamorosi. Nel 1987 decise di ritirarsi dalla vita pubblica perché “tormentata dalla stampa scandinava”. Tuttavia, dopo 17 anni di assenza, è tornata con un singolo nel 2004 e poi nel 2013. Dopo la storia con Björn, si è risposata per la seconda volta nel 1990 con il chirurgo svedese Tomas Sonnenfeld: il matrimonio è finito tre anni più tardi. Ha anche dovuto fare i conti con la depressione. Nel 1994 a madre Birgit si suicidò gettandosi dal balcone del sesto piano del suo appartamento, un anno se ne andò anche suo padre. Ha dovuto fare anche i conti con uno stalker, che venne espulso dal suo Paese con il divieto di avvicinarsi alla cantante. Piuttosto solitaria e schiva, attualmente si dedica ad astrologia, yoga e passeggiate a cavallo nella sua fattoria di campagna sull’isola di Ekero in Svezia.

Anche Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad (oggi 75enne) ebbero una storia di nove anni. Si sposarono nel 1978, ma divorziarono nel 1981. Una settimana dopo il divorzio, lui si risposò con una conduttrice svedese con la quale ha avuto un figlio, Ludvig (1982). Professionalmente, Benny ha fondato un’etichetta discografica e si esibisce in giro per il mondo con la Benny Anderssons Orkester (una band di 16 elementi) eseguendo le canzoni del gruppo. Recentemente ha dichiarato: “Conosco Björn da 51 anni ed è come avere un fratello. Parliamo ancora ogni settimana. Le relazioni all’interno di Abba sono sempre state buone, siamo tutti buoni amici. Nessuno di noi nel 1982 pensava che la nostra musica sarebbe stata cantata anche 35 anni dopo“.

Frida, dopo la fine degli Abba, tentò una carriera da solista… senza grande successo. L’ultimo album risale al 1996. Nel 1984 conobbe e s’innamorò del Principe Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen, discendente della nobile famiglia dei Reuss: così lei diventò principessa. L’uomo è morto nel 1999 a causa di un cancro. Due anni prima, era morta tragicamente la figlia Lise-Lotte Casper a causa di un incidente automobilistico a New York. Attualmente vive in Svizzera assieme al compagno Henry Smith, un visconte: lì si dedica al volontariato e alla beneficenza.