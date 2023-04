Aaron Carter, 34 anni, è annegato dopo aver inalato difluoroetano e assunto alprazolam, secondo il medico legale della contea di Los Angeles. Il difluoroetano è un gas spesso utilizzato nelle bombolette di aria compressa, che può essere sbuffato per produrre uno sballo, mentre l’alprazolam è la forma generica del marchio Xanax. A darne la notizia, per primo, è stato il sito TMZ.

Era il 5 novembre scorso quando venne data la notizia dell’improvvisa morte di Aaron Carter, fratello minore di Nick, uno dei componenti dei Backstreet Boys. Ai tempi, le prime indiscrezioni parlarono della morte nella vasca da bagno e del ritrovamento del corpo da parte do una domestica. Si era vociferato della presenza di pillole da prescrizione e accessori per la droga nella sua camera da letto. Rumors hanno parlato dell’opzione che Carter probabilmente avesse perso conoscenza e fosse annegato.

Dopo la notizia della sua scomparsa, il fratello di Carter e la sorella hanno condiviso l’addio sui social.

“Il mio cuore è stato spezzato oggi”, aveva scritto Nick “Anche se io e mio fratello abbiamo avuto una relazione complicata, il mio amore per lui non è mai svanito. Ho sempre mantenuto la speranza che in qualche modo, un giorno, avrebbe voluto percorrere un sentiero sano e alla fine trovare l’aiuto che voleva disperato bisogno”.

Angel, a sua volta, dichiarò:

“Al mio gemello… ti ho amato oltre misura. Ci mancherai moltissimo. Mio buffo, dolce Aaron, ho così tanti ricordi di te… e prometto di amarli. So che sei in pace adesso. Ti porterò con me fino al giorno in cui morirò e potrò rivederti. 💔.”

A continuare ad avere dubbi sulla morte di Aaron Carter è l’ex fidanzata Melanie che ha condiviso la sua reazione a TMZ:

“I risultati dell’autopsia non sono una chiusura del caso, per me. Afferma che la morte è per annegamento, ma aggiunge anche che indossava una maglietta e una collana nella vasca da bagno, il che non ha senso, perché dovrebbe essere in una vasca da bagno con i vestiti addosso? Sono ancora sotto shock e ogni giorno mi manca ancora Aaron. Non capisco la catena degli eventi e questo rapporto ci fa solo fare altre domande”.