Questa sera 28 agosto 2021, in prima serata su Rai Uno, andrà in onda “A grande richiesta, Il meglio di“, un best of delle tre serate andate in onda nei mesi scorsi e dedicate a grandi icone della musica italiana. Tre eventi tv andati in onda con un successo di ascolti limitato ma che celebrano, meritatamente, Patty Pravo, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri. Alla conduzione abbiamo rispettivamente avuto Flavio Insinna, Alberto Matano e Carlo Conti.

A grande richiesta, Patty Pravo, Minaccia bionda

Nella puntata andata in onda a febbraio 2021, Patty Pravo ha duettato, si è raccontata e ha giocato allo specchio con sé stessa e con artisti del calibro di Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Morgan, Giovanni Allevi, Elio, Nina Zilli, Elettra Lamborghini, N.A.I.P., Giovanni Caccamo e Stefano Di Battista. Attraverso la musica, i contributi e la conduzione gentile e coinvolgente di Flavio Insinna e le incursioni di Pino Strabioli, si ripercorre quel viaggio favoloso della giovanissima ragazza veneziana che da quella mitica notte al Piper di Roma datata 1966 continua ad accompagnare il pubblico tra successi e sparizioni, provocazioni e intense interpretazioni.

A grande richiesta, Loredana Bertè, Non sono una signora

Trasmessa per la prima volta a inizio marzo 2021, è stata serata-tributo per festeggiare i 70 anni di un’artista che riesce a conquistare le estati anche del Terzo Millennio e che, ai tempi, aveva da poco pubblicato “Figli di…”, nuovo singolo presentato proprio a Sanremo. Ma questa serata è un viaggio tra le sue grandi interpretazioni e anche le sue trasformazioni che hanno fatto tendenza. La protagonista, però, vuole essere la musica: spazio, quindi, ai suoi grandi successi, da “Non sono una signora” a “Cosa ti aspetti da me”, da “Dedicato” a “E la Luna bussò”. Tra gli ospiti pronti a festeggiarla e a duettare con lei Zucchero, i Boomdabash, Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Gaetano Curreri, Asia Argento, Serena Dandini ed Erminio Sinni, vincitore di The Voice Senior.

A grande richiesta, Ricchi e Poveri, Che sarà

A condurre la serata fu Carlo Conti, cerimoniere dei successi e dei trionfi di Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena. Fra i pochi ospiti il conduttore russo Ivan Urgant che ha condotto il programma Ciao 2020 che tanto clamore ha avuto e che consegnerà ai Ricchi e poveri un premio internazionale. Presente anche Albano come amico storico e compagno delle tournee internazionali fatte insieme a loro e Roberto Vecchioni, di cui è stato trovato un filmato di repertorio dalle Teche Rai in cui cantava proprio “Che sarà” durante una puntata dello spettacolo musicale di Enzo Trapani Senza rete. Ci sarà dunque un duetto sulle note di Che sarà e anche su Samarcanda, celebre pezzo di Vecchioni, oltre che La prima cosa bella.