A far l’amore comincia tu è la canzone di maggior successo commerciale di Raffaella Carrà, pubblicata nel 1975 nel 45 giri Forte forte forte/A far l’amore comincia tu e nell’album nell’album Forte forte forte.

In Italia, in Europa e oltreoceano, A far l’amore comincia tu ha venduto oltre 20 milioni di copie. Grazie a questa canzone, la Carrà divenne anche la prima artista italiana ad entrare in top ten nel Regno Unito.

La canzone fu ripubblicata anche nel 1977 come lato B del singolo Fiesta e fu adattata in molte lingue.

Nel 2011, A far l’amore comincia tu ebbe un nuovo bagno di popolarità grazie al singolo del dj francese Bob Sinclar, Far l’amore, che entrò in classifica in Italia, Francia e in altri paesi europei.

Far l’amore è stata inserita nella colonna sonora nel film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar come Miglior Film Straniero.

Raffaella Carrà, A far l’amore comincia tu: autori e significato canzone

La canzone è stata scritta da Daniele Pace per quanto riguarda il testo e da Franco Bracardi per quanto concerne le musiche.

Nel testo, Raffaella Carrà invita il proprio partner a prendere l’iniziativa sotto le lenzuola, di non avere esitazioni o paure, facendogli capire esplicitamente le proprie intenzioni. In caso contrario, sarebbe un disastro, come canta la Carrà nel finale della canzone.

A far l’amore comincia tu: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Raffaella Carrà, A far l’amore comincia tu: testo canzone

(Ah ah ah ah) A far l’amore comincia tu

(Ah ah ah ah) A far l’amore comincia tu.

Se lui ti porta su un letto vuoto

Il vuoto daglielo indietro a lui

Fagli vedere che non è un gioco

Fagli capire quello che vuoi.

(Ah ah ah ah) A far l’amore comincia tu

(Ah ah ah ah) A far l’amore comincia tu.

E se si attacca col sentimento

Portalo in fondo ad un cielo blu

Le sue paure di quel momento

Le fai scoppiare soltanto tu.

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor.

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor.

(Ah ah ah ah) A far l’amore comincia tu

(Ah ah ah ah) A far l’amore comincia tu.

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor.

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor.

(Ah ah ah ah) A far l’amore comincia tu

(Ah ah ah ah) A far l’amore comincia tu.

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor.

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor.

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor.

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor.

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor.

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor.

A far l’amore comincia tu: video ufficiale

Di A far l’amore comincia tu, non esiste un video ufficiale. Sul web, però, sono reperibili molte esibizioni televisive di Raffaella Carrà con questa canzone.