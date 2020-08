Brown Skin Girl, Beyoncé feat. Saint JHN e Wizkid: lyrics, traduzione e video ufficiale

Di Alberto Graziola lunedì 24 agosto 2020

Beyoncé feat. Saint JHN e Wizkid, Brown Skin Girl: lyrics, traduzione e video

Beyoncé ha rilasciato il video musicale ufficiale per la sua collaborazione musicale con Saint JHN e Wizkid, Brown Skin Girl.

Jenn Nkiru ha diretto la clip e ha detto a ESSENCE all'inizio di questo mese che il video musicale era un'estensione di come vedeva i neri e di come vedeva se stessa.

“Penso solo che la pelle marrone, la pelle nera, la pelle scura, siano così belle. Vedo solo la divinità in esso. È stupendo. Questa doveva essere un'affermazione di ciò. Questo è lo scopo, essere un'affermazione. "

Il video mostra la figlia di Bey, Blue Ivy, che introduce il brano con la sua voce tenera, ma anche la sua figlia più giovane, Rumi, sua madre Tina Knowles-Lawson e la sua migliore amica ed ex compagna di band di Destiny's Child, Kelly Rowland in una scena.

In apertura post il video, a seguire testo e traduzione.

Beyoncé, Brown Skin Girl, Lyrics

[Intro: SAINt JHN & Blue Ivy Carter, Blue Ivy Carter]

Brown skin girl

Your skin just like pearls

The best thing in the world

I'd never trade you for anybody else, singin'

Brown skin girl

Your skin just like pearls

The best thing in the world

I'd never trade you for anybody else, singin'

[Verse 1: Wizkid]

She said she really grew up poor like me

Don't believe in nothin' but the Almighty

Just a likkle jeans and a pure white tee

She never dream for ever be nobody wifey, yeah

She Wilhelmina pretty, but she heart is a maze

Play ya like a villain 'cause she caught in a wave

Tonight, I am walkin' away

Nine-to-five mind, on the grind, yeah, yeah

[Pre-Chorus: Wizkid]

Tonight, I might fall in love

Dependin' on how you hold me

I'm glad that I'm calming down

Can't let no one come control me

Keep dancing and call it love

She fights it, but falling slowly

If ever you are in doubt

Remember what Mama told me

[Chorus: Wizkid]

Brown skin girl

Ya skin just like pearls

Your back against the world

I'd never trade you for anybody else, say

Brown skin girl

Ya skin just like pearls

The best thing inna di world

I'd never trade you for anybody else, say

[Verse 2: Beyoncé]

Pose like a trophy when Naomi's walkin'

She need an Oscar for that pretty dark skin

Pretty like Lupita when the cameras close in

Drip broke the levee when my Kellys roll in

I think tonight, she might braid her braids

Melanin too dark to throw her shade (Shade)

She minds her business and wines her waist

Gold like 24K, okay

[Pre-Chorus: Wizkid & Beyoncé]

Tonight, I might fall in love

Dependin' on how you hold me

I'm glad that I'm calming down

Can't let no one come control me

Keep dancing and call it love

She fights it, but falling slowly

If ever you are in doubt

Remember what Mama told me

[Chorus: Wizkid & Beyoncé, Wizkid & Beyoncé]

Brown skin girl

Ya skin just like pearls

Your back against the world

I'd never trade you for anybody else, say

Brown skin girl

Ya skin just like pearls

The best thing inna di world (The best about the world)

I'd never trade you for anybody else, say

[Verse 3: Beyoncé]

Oh, have you looked in the mirror lately? (Lately)

Wish you could trade eyes with me 'cause (Oh)

There's complexities in complexion

But your skin, it glow like diamonds

Pigment like the earth, you be giving birth

To everything alive, baby, know your worth

I love everything about you, from your nappy curls

To every single curve, your body natural

Same skin that was broken

Be the same skin takin' over

Most things out of focus view

But when you're in the room, they notice you (Notice you)

'Cause you're beautiful

Yeah, you're beautiful

[Pre-Chorus: Beyoncé]

Them men, them gon' fall in love (In love)

With you and all of your glory (Glory)

Your skin is not only dark (Only)

It shines and it tells your story (Story)

Keep dancin', they can't control you (Ahh)

They watchin', they all adore you

If ever you are in doubt

Remember what Mama told you

[Chorus: Wizkid & Beyoncé, Beyoncé]

Brown skin girl (Brown skin girl)

Ya skin just like pearls (Brown skin girl)

Your back against the world (Oh)

I'd never trade you for anybody else, say (No, no)

Brown skin girl (Brown skin girl)

Ya skin just like pearls (Brown skin)

The best thing about the world

I'd never trade you for anybody else, say

[Outro: Blue Ivy Carter]

Brown skin girl

Your skin just like pearls

The best thing in the world

I'd never trade you for anybody else, singin'

Beyoncé, Brown Skin Girl, Traduzione

Ragazza dalla pelle marrone

La tua pelle proprio come le perle

La cosa migliore del mondo

Non ti scambierei mai per nessun altra, cantando

Ragazza dalla pelle marrone

La tua pelle proprio come le perle

La cosa migliore del mondo

Non ti scambierei mai per nessun altra, cantando

Ha detto che è davvero cresciuta povera come me

Non crede in nient'altro che all'Onnipotente

Solo un paio di jeans alla caviglia e una maglietta bianca pura

Non ha mai sognato per sempre di non essere nessuno, mogliettina, sì

Lei è carina Wilhelmina, ma il suo cuore è un labirinto

Fingiti come un cattivo perché è stata colta da un'onda

Stanotte me ne vado

Nove-cinque mente, sul macinare, sì, sì

Stanotte, potrei innamorarmi

Dipende da come mi tieni

Sono contento di essermi calmato

Non posso lasciare che nessuno venga a controllarmi

Continua a ballare e chiamalo amore

Lo combatte, ma cade lentamente

Se mai hai dei dubbi

Ricorda quello che mi ha detto la mamma

Ragazza dalla pelle marrone

La tua pelle proprio come le perle

La cosa migliore del mondo

Non ti scambierei mai per nessun altra, cantando

Ragazza dalla pelle marrone

La tua pelle proprio come le perle

La cosa migliore del mondo

Non ti scambierei mai per nessun altra, cantando

Posa come un trofeo quando Naomi cammina

Ha bisogno di un Oscar per quella pelle piuttosto scura

Piuttosto come Lupita quando le telecamere si avvicinano

Drip ha rotto l'argine quando il mio Kellys è entrato

Penso che stasera potrebbe intrecciare le sue trecce

La melanina è troppo scura per gettare la sua ombra (ombra)

Si occupa dei suoi affari e beve la sua vita

Oro come 24K, ok

Stanotte, potrei innamorarmi

Dipende da come mi tieni

Sono contento di essermi calmato

Non posso lasciare che nessuno venga a controllarmi

Continua a ballare e chiamalo amore

Lo combatte, ma cade lentamente

Se mai hai dei dubbi

Ricorda quello che mi ha detto la mamma

Ragazza dalla pelle marrone

La tua pelle proprio come le perle

La cosa migliore del mondo

Non ti scambierei mai per nessun altra, cantando

Ragazza dalla pelle marrone

La tua pelle proprio come le perle

La cosa migliore del mondo

Non ti scambierei mai per nessun altra, cantando

Oh, ti sei guardata allo specchio ultimamente? (Ultimamente)

Vorrei che tu potessi scambiare gli occhi con i miei perché (Oh)

Ci sono complessità nella carnagione

Ma la tua pelle risplende come diamanti

Pigmento come la terra, stai partorendo

Per tutto ciò che è vivo, piccola, conosci il tuo valore

Amo tutto di te, dai tuoi ricci di pannolini

Ad ogni singola curva, il tuo corpo naturale

La stessa pelle che era rotta

Sii la stessa pelle che prende il sopravvento

La maggior parte delle cose sono fuori fuoco

Ma quando sei nella stanza, ti notano (ti notano)

Perché sei bellissima

Sì, sei bellissima

Loro uomini, si innamoreranno (innamorati)

Con te e tutta la tua gloria (Gloria)

La tua pelle non è solo scura (solo)

Brilla e racconta la tua storia (Storia)

Continua a ballare, non possono controllarti (Ahh)

Stanno guardando, ti adorano tutti

Se mai hai dei dubbi

Ricorda quello che ti ha detto la mamma

Ragazza dalla pelle marrone (Ragazza dalla pelle marrone)

La tua pelle è proprio come le perle (ragazza dalla pelle marrone)

La tua schiena contro il mondo (oh)

Non ti scambierei mai per nessun altra, dì (No, no)

Ragazza dalla pelle marrone (Ragazza dalla pelle marrone)

La tua pelle è proprio come le perle (pelle marrone)

La cosa migliore del mondo

Non ti scambierei mai per nessun altra, diciamo

Ragazza di pelle marrone

La tua pelle proprio come le perle

La cosa migliore del mondo

Non ti scambierei mai per nessun altro, cantando