Taylor Swift, ennesimo record con Folklore: è la prima cantante donna, dal 2015, per quattro settimane alla numero 1

Di Alberto Graziola lunedì 24 agosto 2020

Quarta settimana alla numero 1, in America, per l'album Folklore di Taylor Swift: ed è altro record conquistato

Grazie a Folklore, Taylor Swift conquista la sua quarta settimana consecutiva al numero uno della classifica americana.

È la prima volta che una donna ottiene quattro settimane in classifica al numero 1 dal 2015. Il disco ha venduto 101.000 unità di album equivalenti negli Stati Uniti nella settimana terminata il 20 agosto (in calo del 26%), secondo Nielsen Music / MRC Data. È la quarta settimana consecutiva nella quale ha totalizzato almeno 100.000 unità, una rarità per un album non R & B o hip-hop.

Folklore ha debuttato al numero 1 della classifica l'8 agosto scorso, con 846.000 unità: la settimana più importante del 2020 e la più grande per qualsiasi album sempre da un'altra uscita della Swift, Lover, al numero 1 con 867.000 unità il 7 settembre 2019.

Nella settimana terminata il 20 agosto scorso, Folklore ha beneficiato dell'uscita di una versione deluxe dell'album presso i rivenditori digitali e gli streamer che hanno aggiunto una bonus track, "The Lakes", che in precedenza era esclusiva per i formati fisici dell'album.

Via | Billboard