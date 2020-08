Harry Styles conquista la sua prima numero 1 in Usa con "Watermelon Sugar"

Di Alberto Graziola mercoledì 12 agosto 2020

Primato conquistato per Harry Styles. L'ex One Direction aveva già ottenuto il primo posto nella Billboard 200 grazie al rilascio del suo secondo album solista, Fine Line, che aveva debuttato conquistato la vetta della chart statunitense. Ma nessun singoli era riuscito ad essere al numero uno nella classifica dei singoli. "Adore you" si era comportato molto bene, entrando nella top ten ma senza mai ottenere la medaglia d'oro. E, invece, grazie al suo ultimo brano estratto dal disco, "Watermelon Sugar", il cantante inglese ha conquistato l'agognata vetta.

Il brano è passato dalla n. 7 alla n. 1 nella classifica datata 15 agosto, un successo sfrenato in radio negli ultimi mesi, cosa ha contribuito a rendere "Watermelon Sugar" un tale successo.

Dai tempi della pubblicazione, Fine Line non ha mai abbandonato la top 25 della Billboard 200, raggiungendo -tra vendite e streaming- la cifra di 1.6 milioni solo negli Stati Uniti. Nel frattempo, le canzoni dell'album, tra cui anche "Watermelon Sugar", hanno generato 1,34 miliardi di stream on-demand.