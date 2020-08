Taylor Swift da record: Folklore miglior debutto del 2020, dal 2016 ad oggi i suoi album sono quelli con il miglior esordio

Di Alberto Graziola lunedì 3 agosto 2020

Folklore di Taylor Swift è già un successo: ecco il debutto dell'album negli Usa

Folklore, il nuovo album pubblicato a sorpresa da Taylor Swift, è già un successo certificato. Il disco ha debuttato al numero 1 nella classifica degli album nella Billboard 200, segnando la settimana migliore per qualsiasi album dall'ultima uscita proprio del precedente lavoro della Swift, Lover, del 2019.

846.000 copie dell'album solo negli Stati Uniti, nella settimana che termina il 30 luglio, secondo Nielsen Music / MRC Data. Questo rappresenta i dati migliori per qualsiasi disco dopo Lover, che ha debuttato al n. 1, il 7 settembre 2019, con 867.000 unità.

Come se non bastasse, inoltre, negli ultimi quattro anni, le tre settimane migliori per qualsiasi album sono sempre di Taylor. Dal luglio 2016, i tre migliori risultati sono Reputation (1,24 milioni di unità, 2 dicembre 2017), Lover (867.000) e Folklore (846.000).

Il debutto di Folklore con 846.000 unità album è rappresentato da 615.000 vendite dello stesso album (alle quali si aggiungono i dati di streaming).

Folklore segna il settimo numero 1 della Swift nella classifica degli album di Billboard 200, come Janet Jackson. Davanti a loro nella lista delle donne più importanti ci sono Barbra Streisand, con 11 n. 1 e Madonna, con nove. Tra tutti gli atti, i Beatles hanno il maggior numero di album al numero 1, con 19.

Prima del folklore, Swift era in testa alla classifica con Lover (n. 1 per una settimana, 7 settembre 2019), Reputation (n. 1 per quattro settimane, 2017-18), 1989 (n. 1 per 11 settimane, 2014-15), Red (n. 1 per sette settimane, 2012-13), Speak Now (n. 1 per sei settimane, 2010-11) e Fearless (n. 1 per 11 settimane, 2008-09).

Il debutto di 846.000 unità di Folklore segna la settimana migliore per il 2020 per qualsiasi album. Supera il record precedente, che è stato registrato proprio il mese scorso da Legends Never Die di Juice WRLD (497.000 unità)

