Chico, Gué Pequeno feat. Rose Villain & Luchè: il nuovo singolo in radio dal 31 luglio 2020

Di Alberto Graziola giovedì 30 luglio 2020

Gué Pequeno feat. Rose Villain & Luchè, Chico: testo, significato canzone e video

#Chico riconferma il grande successo dell'album Mr. Fini che, oltre ad aver debuttato alla n°1 della classifica Fimi-GFK sia per gli album che per i vinili (dove è rimasto per tre settimane consecutive), è già stato certificato disco d'oro e occupa tuttora il secondo gradino del podio

Dopo averci portato in estremo oriente con Saigon, Guè Pequeno torna a farci viaggiare con "Chico", il nuovo singolo estratto dall'album Mr.Fini, disponibile in radio da venerdì 31 luglio.

Con le sue atmosfere di stampo latin urban Chico, unisce il rap di matrice americana, alle più sofisticate tendenze della musica pop internazionale. Insieme a lui Luché, il rapper partenopeo a cui lo lega un lungo rapporto di amicizia, stima e collaborazione, e Rose Villain, giovane cantante e autrice italiana da anni residente a New York.

Qui sotto testo della canzone.

Gué Pequeno feat. Rose Villain & Luchè, Chico, Testo

[Intro1]

The eyes, chico, they never lie

I can see it in your eyes, chico, they never lie

The eyes, chico, they never lie

I can see it in your eyes, chico, they never lie

G-U-E

[Strofa 1: Guè Pequeno]

Se stanotte muoio in questa suite

Dite a Universal di far uscir le mie nuove hit

Cosicché i miei gangsta possano pomparle nelle Jeep

E alla festa al club facciano ballare tutte le bitch, yeah

Fra', tu ti senti forte, ma io ti sento in forse

Tu sei un attore, io un alligatore, Cayman Porsche

Sputo su una generazione in posa

Conosco i veri Tony, conosco i veri Sosa (Yeah)

Ti avvolgono di riso, ahahah, come un nigiri

Sono come un regista, lei vuole che la giri (Ah)

Parlo di più coi morti, li preferisco ai vivi

Prendimi bene in testa se miri (Rrah)

[Pre-Ritornello: Rose Villain]

Gli occhi, chico, non mentono mai

Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi

Baby, fatti anche ammazzare (Baby)

Non m’importa di soffrire, eeh

[Ritornello: Rose Villain]

Gli occhi, chico, non mentono mai

Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi

Tutto il cash non può comprare

Una che non ti sa tradire, eeh

[Strofa 2: Luchè]

Ok, gli occhi, chico, non mentono mai (Mai)

E tu sei la mia piccola copia come un bonsai (Ok)

Anche se ti vendi in giro come un leader, tu lo sai (Ehi, ehi)

Che sei finto come le piste di neve a Dubai

Li vedo tutti insieme (Seh), si incoraggiano da soli (Ok)

Ma qua nessuno li teme (Ahah), nessuno gli deve soldi (Yeah)

Nessuno li vuole morti (Ah), tanto già sono innocui (Yeah)

Se la situazione è calda, si squaglian come i ghiaccioli (Uuh)

Per me un parco giochi (Ah), come sparare fuochi (Bam-bam)

Lo uccido e lo sistemo in una bara con due fiocchi

Non è che prima ti sfoghi (Eh, no) e poi gli haters li blocchi (No)

Questi hanno paura, fra', glielo leggo negli occhi (Ok)

[Pre-Ritornello: Rose Villain]

Gli occhi, chico, non mentono mai

Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi

Baby, fatti anche ammazzare (Baby)

Non m'importa di soffrire (Non m’importa di soffrire)

[Ritornello: Rose Villain]

Gli occhi, chico, non mentono mai

Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi

Tutto il cash non può comprare

Una che non ti sa tradire, eeh

[Bridge: Rose Villain & Guè Pequeno]

Se sopravviveremo portami a Bel Air

Non dirmi che mi ami, non ti crederei

Le 5 di mattina svelano chi sei

Ed in quegli occhi rossi ci ritrovo i miei

Ho fatto un bel miscuglio, e tutta 'sta Don Julio

Mi fa sentire Giulio Cesare, vai in pasto ai bulldog

Cade la neve a luglio, ti sgamo anche nel buio

Suono 'sti fake come un tamburo, scemo, senti il rullo

[Ritornello: Rose Villain]

Gli occhi, chico, non mentono mai

Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi

Baby, fatti anche ammazzare

Non m'importa di soffrire, eeh

Gli occhi, chico, non mentono mai

Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi

Tutto il cash non può comprare

Una che non ti sa tradire, eeh