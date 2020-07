Melanie C parla del nuovo album solista (e delle tempistiche legate all'uscita)

Di Alberto Graziola martedì 28 luglio 2020

Melanie C, quando esce il nuovo album? Le anticipazioni direttamente dalla cantante

Qualche anno fa, Melanie C sembrava intenzionata a dire addio al suo passato come Sporty Spice. Poi è arrivata la reunion e la cantante ha ufficialmente fatto pace con il suo alter ego sul palco. In una recente intervista per il Daily Star, ha sottolineato che farà sempre parte di lei e che sarà presente anche nel prossimo disco, il primo dopo "Version of Me" del 2016. Un album definito "potente e divertente".

"Ho avuto questa canzone che mi è nata andando negli spettacoli delle Spice dove ero nervosa per essere di nuovo "Sporty Spice". Ma eseguendo quelle canzoni nelle prove, eccomi, lei è dentro di me. Mi ha fatto riflettere sulla mia vita. Volevo realizzare un album che lo riconoscesse davvero. Ho sentito che era tempo di abbracciare tutto di me, Sporty, Melanie, mamma, ragazza, donna delle pulizie, cuoca, terapista. E volevo che fosse potente e divertente. Questo album è diverso perché ho fatto enormi cambiamenti dietro le quinte, una nuova gestione"

Ad oggi, ha pubblicato i singoli 'Blame It On Me' e 'Who I Am'. Tuttavia, l'LP è stato ritardato a causa della pandemia di coronavirus.