Luce, Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista a Sanremo 2020 (testo e video)

Di Alberto Graziola giovedì 6 febbraio 2020

Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista, Luce: ecco la cover cantata al Festival di Sanremo 2020

Rancore canta Luce sul palco del Festival di Sanremo 2020 nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, dedicata alle cover. Insieme a lui, Dardust e La rappresentante di Lista.

La canzone è stata scritta da Elisa insieme a Zucchero ed è stata presentata dalla cantante a Sanremo nel 2001. Grazie a questo brano ha vinto quell'edizione del Festival. E' stato, ai tempi, il primo brano scritto in italiano dall'artista. Il sottotitoli del pezzo è "Tramonti a Nord-Est".

Qui sotto il testo della canzone:

Parlami, come il vento fra gli alberi

Parlami, come il cielo con la sua terra

Non ho difese ma

Ho scelto di essere libera

Adesso è la verità

L'unica cosa che conta

Dimmi se farai qualcosa

Se mi stai sentendo

Avrai cura di tutto quello che ti ho dato

Dimmi

Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni

Ascoltami

Ora so piangere

So che ho bisogno di te

Non ho mai saputo fingere

Ti sento vicino

Il respiro non mente

In tanto dolore

Niente di sbagliato

Niente, niente

Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni in una lacrima

Come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni

Il sole mi parla di te (mi stai ascoltando, ora?)

La luna mi parla di te (avrà cura di tutto quello che mi hai dato)

Anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni, in una lacrima come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni

Ascoltami

Ascoltati

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltati