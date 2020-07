Dorado, Mahmood, Sfera Ebbasta & Feid: testo e audio del nuovo singolo

Di Alberto Graziola venerdì 10 luglio 2020

Mahmood ha rilasciato il suo nuovo singolo, Dorado, featuring Sfera Ebbasta e Feid. Il cantante ha così parlato del brano, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera:

Dorado è un viaggio onirico, è un racconto che parte dall'ultimo anno che ho vissuto, un anno patinato completamente diverso da tutto quello che è stata la mia vita precedente. Mi sono trovato in cene assurde con Lenny Kravitz, con lo stilista Riccardo Tisci e la cantante Rosalía, mi sono confrontato con artisti come Francesco Vezzoli, ho partecipato a eventi, fatto cover e passerelle. Gli artisti più grandi hanno in comune una cosa: sono quelli più semplici, ti trattano come se fossi loro amico da una vita. E questo mi ha fatto riflettere. È sempre importante ricordarsi le proprie origini, le proprie radici, come canto in Dorado: nelle tasche avevo nada, ero cool non ero Prada. Anche se ora capita che per certi eventi mi diano vestiti importanti, è il modo in cui te lo metti quel vestito che conta. Io mi sento sempre Bugs Bunny

Mahmood, Sfera Ebbasta & Feid, Testo

[Intro: Mahmood]

Dorado, dorado

Dorado, dorado, dorado

[Strofa 1: Mahmood]

Nelle tasche avevo nada

Ero cool, non ero Prada

Camminando per la strada stringevo un rosario

Viaggiando lontano da qui

Fuori bevo su una scala

Dentro casa canto Lana

Nefertiti e la collana

Che porto da quando sognavo una vita così

[Pre-Ritornello: Mahmood]

Sueño un Ferrari dorado

Perso qui nel mezzo del Cairo

Nel deserto ballerò il fado

Apriétalo, préndelo

Se 'sto mondo fosse un mercato

Io sarei l'anello più caro

Dormo in un furgone blindato

Un sogno qui, brillava già

[Ritornello: Mahmood & Sfera Ebbasta]

(Dorado)

Sotto la sabbia (Dorado)

Di Casablanca (Dorado)

Gli occhi di mamma (Dorado, bu, bu)

Dorado

[Strofa 2: Sfera Ebbasta & Mahmood]

Rolex dorado (Ah), chica, te quiero (Ah)

Niño del barrio (Brr), hasta luego (Ba)

Siamo pieni d'oro, tasche piene di Euro (Brr)

Questi pieni d'odio non mi spengono il fuego (No, no, dorado)

Oh no no (Uh), dicono il dinero non è todo (Uh)

Mi piace lei perché ha il culo sodo (Uh)

La potrei portare ad El Dorado

Andare dritti al sodo, ok (Dorado, dorado)

[Pre-Ritornello: Mahmood]

Sueño un Ferrari dorado

Perso qui nel mezzo del Cairo

Nel deserto ballerò il fado

Apriétalo, préndelo

Se 'sto mondo fosse un mercato

Io sarei l'anello più caro

Dormo in un furgone blindato

Un sogno qui, brillava già

[Ritornello: Mahmood]

(Dorado)

Sotto la sabbia (Dorado)

Di Casablanca (Dorado)

Gli occhi di mamma (Dorado)

(Dorado, dorado, dorado)

Sotto la sabbia (Dorado)

Di Casablanca (Dorado)

Gli occhi di mamma (Dorado)

[Strofa 3: Feid & Mahmood]

Suena, woh (Dorado)

Empezamo' desde bajo y estamo' aquí (Yeah)

Siempre luzco fresh sin ponerme jeans (Jeans)

Coroné como a la Cucha le prometí (Sí)

Dieron espacio y al ángulo lo metí (Wow)

Me conecto y voy por Italia (Sí)

Siento que París y no fue Natalia (Dice)

Las babies se pegan sin usar la labia

Aparecen los chavo' como haciendo magia (Uy, yeah)

[Bridge: Feid]

Rezo pa' que al enemigo no le vaya mal

Rojo es el Ferrari que me vo'a comprar (Uy, suena)

Sizas

[Ritornello: Mahmood, Feid, Mahmood & Feid, Sfera Ebbasta]

Dorado (Yo)

Sotto la sabbia (Dorado, lo quiero, lo quiero)

Di Casablanca (Dorado, Yo)

Gli occhi di mamma (Dorado)

Hasta lue, hasta lue

(Dorado)

Sotto la sabbia (Dorado; oh, no, no)

Qué chimba, dorado, (Dorado) chica, te quiero

Gli occhi di mamma (Dorado)

(Dorado, dorado, dorado)