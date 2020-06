Gemelli, Ernia: il nuovo album esce il 19 giugno 2020, Fabri Fibra e Luchè tra i featuring (tracklist)

Ernia ha annunciato l'uscita del suo nuovo disco, Gemelli, disponibile da venerdì 19 giugno 2020 e in streaming a partire dall'1 di notte. Ecco le parole del cantante nel parlare dell'album:

Ho scritto questo disco a metà tra due periodi della mia vita, ho iniziato che ero un’altra persona. È un periodo sereno del mio percorso, son felice di quello che sono, sono tranquillo.

Non ho mai fatto particolare hype intorno a me se non quando dovevo uscire con della musica; quando non è così spesso e volentieri non uso i social come forse dovrei. Dovrei farmi sentire o vedere più spesso. Tuttavia abbiamo fatto numeri in preorder stravolgenti, al di sopra di ogni aspettativa più rosea, senza tracklist e senza singoli e questo perché credo che un po’ la mia storia e quello che ho da dire abbia colpito e alcuni ci si siano rivisti e vi ringrazio per la fiducia.

Questo è Gemelli, fuori domani sera, 1 ora dopo la mezzanotte.