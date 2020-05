Razza Aliena: il nuovo singolo di Rancore (Testo e Audio)

Razza Aliena è il nuovo singolo di Rancore, il rapper romano che, lo scorso febbraio, ha preso parte alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Eden.

Il nuovo singolo di Rancore, prodotto da Meiden, Jano, Big Fish e dallo stesso Rancore, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 25 maggio 2020.

Il testo del brano riprende un tema ricorrente nelle canzoni di Rancore: l'alienazione dalla realtà. Per Razza Aliena, Rancore si è chiaramente ispirato anche al periodo di quarantena forzata dovuta all'emergenza sanitaria che ha riguardato tutto il mondo.

Su Instagram, Rancore ha presentato il nuovo singolo con un lungo post:

Devo dirvi un segreto. Negli ultimi anni, ho avuto la sensazione di essermi perso alcuni frammenti della mia anima. La disillusione e il cinismo sono stati la mia armatura per poter continuare a fare le cose. L'Italia è stata molto simile a me, ha perso parte della sua umanità e della sua personalità lasciando spazio al rancore. Non vi ho detto quasi nulla ma ho costruito un piccolo rito sul palco dell’Ariston, facendomi sparare a fine canzone come rappresentazione simbolica del fatto che il rancore in un modo o in un altro va ucciso. Ho evitato di scrivere per evitare di avvicinarmi a me stesso, perché quella figura che vedevo allo specchio era come un estraneo, era un alieno con cui non volevo parlare. La cosa strana è che quello che dovevo scrivere l’ho scritto ma come se non fosse davvero la mia volontà. Come se avessi le dita legate a dei fili e qualcuno manovrasse le mie rime. Poi, siamo stati tutti costretti a restare a casa e abbiamo tutti dovuto convivere con quella immagine allo specchio. Abbiamo vissuto tutti un periodo sconosciuto alle nostre generazioni, un periodo "alieno" per le nostre menti. Sono stato costretto a riprendere la penna e il foglio. Nasce così Razza Aliena.

Di seguito, trovate il testo di Razza Aliena; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Rancore - Razza Aliena: il testo

Pensavo che se non avessi più scritto,

voi sareste spariti

e ho fatto di tutto

per evitare di arrivare qui.

Ho fatto viaggi, ho visto amici, in mezzo ai vostri capricci

Ho fatto feste, aperitivi, in mezzo a mille impicci

Io ti ho legato a casa mia, almeno poi ti inibisci

E vorrei buttarmi da una torre, sto programmando Parigi

Io sono scemo, divento scemo

Io non pensavo di scappare fino a Sanremo

Sono tornato a casa vista la quarantena

La casa in cui avevo chiuso una razza aliena

Lei mi comanda nel pensiero, scrive sui social

Prende ogni singolo mistero ed organizza un'orgia

Descrive molto bene il cielo, come la pioggia

Ha chiuso l'universo intero dentro ad una goccia

In mezzo a una bufera, ora sono a casa

Se io resto a casa è perché là fuori è la pandemia

E la terra è invasa ed è un pandemonio

Ora siamo soli anche se non voglio

Ho la penna e il foglio, ho la penna e il foglio.

Tu non sapevi che io a casa vivo con gli alieni

Le mie canzoni sono scritte da una razza aliena

Io non scrivevo perché poi tornavano gli alieni

Ma adesso sono solo insieme a loro in quarantena

E queste caz*o di canzoni scritte dagli alieni

Io nella voce porto un codice, è una lingua aliena

Non c'entrano gli umani, è fatta per mercati alieni

Adesso sono solo insieme a loro in questa quarantena.

L'aria che mi manca, girami alla larga

Il mio terzo occhio si spalanca, rime a valanga

La mia psicosi è depressiva qui, ho la testa stanca

Vorrei un'ipnosi regressiva, chiamerò Malanga

Ma l'alieno scrive su carta, come fosse negli anni '80

Sta lì sul tavolo in cui siedo, mi mette il panico se canta

Lui che non respira e non mangia

Mi ricorda un diavolo, tu immagina

A casa ho un Super Liquidator, è carico di acqua santa

Volevo uscire però non posso, è un vincolo

Lui che è contento e mi sta addosso, mi sento piccolo

E appena posso io qui dormo così poi non scrivo

E so che anche i sistemi intergalattici vogliono il singolo

E come in cielo, in terra, perché vanno in sincrono

E adesso che mi sento ovunque fuori contesto

Ti dirò che non esistono e che è tutto un simbolo

Ed in cambio io mi prendo il merito di tutto questo.

Ti entrano nella testa, saranno come i tarli

Se chiudi la finestra, forse tu puoi evitarli

Questa è la loro festa, e quindi su le mani

E quanti artisti che tu segui, no, non sono umani.

Tu non sapevi che io a casa vivo con gli alieni

Le mie canzoni sono scritte da una razza aliena

Io non scrivevo perché poi tornavano gli alieni

Ma adesso sono solo insieme a loro in quarantena

E queste caz*o di canzoni scritte dagli alieni

Io nella voce porto un codice, è una lingua aliena

Non c’entrano gli umani, è fatta per mercati alieni

Adesso sono solo insieme a loro in questa quarantena.

Blu, Anunnaki, anfibioidi ed andromediani

Felinoidi, insettoidi, nordici e rettiliani

Grigio classico, Lux, pleiadiani

Oltre ai più preziosi e ai più pericolosi, gli esseri umani.

Blu, Anunnaki, anfibioidi ed andromediani

Felinoidi, insettoidi, nordici e rettiliani

Grigio classico, Lux, pleiadiani

Oltre ai più preziosi e ai più pericolosi, gli esseri umani.

Tu non sapevi che io a casa vivo con gli alieni

Le mie canzoni sono scritte da una razza aliena

E queste caz*o di canzoni scritte dagli alieni

Io nella voce porto un codice, è una lingua aliena

Non c’entrano gli umani, è fatta per mercati alieni

Adesso sono solo insieme a loro in questa quarantena.