Sour Candy, Lady Gaga e Blackpink: tutti i record della canzone (da YouTube a Spotify)

Di Alberto Graziola sabato 30 maggio 2020

Lady Gaga e Blackpink, Sour Candy: record su YouTube e Spotify per la collaborazione tratta da Chromatica

Poche ore prima che Chromatica di Lady Gaga venisse rilasciata, la cantante ha pubblicato "Sour Candy", la collaborazione con le Blackpink. In quel giorno, la canzone dance-pop ha debuttato al n. 6 della classifica globale di Spotify con oltre 3,67 milioni di stream e n. 12 negli Stati Uniti con oltre 757.000 stream. La somma del primo giorno ha garantito a Blackpink il più grande debutto per una canzone di un gruppo di ragazze nella storia di Spotify, secondo Chart Data. A partire da giovedì pomeriggio, la canzone aveva raggiunto anche il numero 1 su iTunes in 52 paesi, un altro record per una girlband.

Ma non finisce qui. Il brano ha infranto record anche su YouTube. Ha accumulato circa 21,8 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore, battendo il primato di debutto per una collaborazione tutta al femminile sulla piattaforma video. (Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey precedentemente lo detenevano con “Don't Call Me Angel”, dalla colonna sonora di Charlie's Angels.) E a sottolineare la potenza, “Sour Candy” non ha un video musicale; tutte quelle viste provenivano da una traccia audio.

Le vendite e gli stream del primo giorno di "Sour Candy" non contano per la Billboard Hot 100 della prossima settimana poichè la canzone ha debuttato giovedì, ma la possibilità per le Blackpink di ottenere la loro prima Top 40 in classifica è possibile se quei numeri reggono per tutta la settimana in corso.

