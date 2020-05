Nek, Il Mio Gioco Preferito - seconda parte è il nuovo album: tutte le dichiarazioni della conferenza stampa

“L'esigenza è quella di sempre, quella di condividere certe emozioni, a maggior ragione in un momento in cui i rapporti umani sono vincolati e non liberi come prima di questo lockdown. Sono risucito, nella serenità di casa mia, a ritagliarmi diversi momenti. Questa quarantena ha aperto una via ispirativa bellissima, che continua ancora oggi. Ho all'attivo un casino di canzoni nuove, anche in vista di progetti futuri. Sono risucito a mettere insieme quello che avevo scritto prima di questo momento, come Perdonare, a qualcosa di nuovo che rappresenta i mesi vissuti in isolamento. Mettendo in ordine tutto, ho desiderato uscire in questo periodo e ce l'ho fatta. Non era scontato e non è stato semplice lavorare a distanza, è stato tutto in bilico, ma l'impegno e la costanza hanno reso possibile tutto questo”.